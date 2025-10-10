Небензя: военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает миру

ООН, 10 окт – РИА Новости. Военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает региональному и международному миру и безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что "у Венесуэлы есть все основания полагать, что от угроз их северный сосед готов перейти к делу с задействованием своего военно-морского флота".