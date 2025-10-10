Рейтинг@Mail.ru
Небензя: военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает миру
22:58 10.10.2025
Небензя: военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает миру
Небензя: военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает миру
Военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает региональному и международному миру и безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.10.2025
Небензя: военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает миру

Небензя: военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает миру и безопасности

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 10 окт – РИА Новости. Военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает региональному и международному миру и безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Совет Безопасности собрался сегодня по просьбе Венесуэлы – суверенного государства, которое уже несколько месяцев подвергается беспрецедентному давлению и угрозе военного вторжения. С каждым днем ситуация становится все острее. В считанных километрах от побережья этой страны разворачивается масштабная военная активность США, прямо угрожающая региональному и международному миру и безопасности", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Он отметил, что "у Венесуэлы есть все основания полагать, что от угроз их северный сосед готов перейти к делу с задействованием своего военно-морского флота".
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой
7 октября, 02:45
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
