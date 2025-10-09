Земля на грани: ученые выступили с предупреждением

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мир привык говорить о глобальном потеплении, изменении климата и вырубке лесов как о проблемах будущего. Но недавний отчет Потсдамского института исследований воздействия человека на климат (PIK) показывает, что глобальный кризис уже наступил. Ученые утверждают, что человечество не просто подошло к опасной черте, а нарушило баланс, который складывался 12 тысяч лет.

Девять рубежей цивилизации: что поставлено на карту

Планетарные границы — это девять основополагающих процессов, которые определяют устойчивость биосферы, отмечает "Российская газета". Они включают климатическую систему, целостность экосистем, пресные воды, состояние атмосферы, почв и океанов. На протяжении последних 12 тысяч лет, в эпоху голоцена, именно они обеспечивали стабильность, благодаря которой возникли земледелие, первые города и вся человеческая цивилизация.

В течение этого времени климат колебался, но оставался достаточно предсказуемым: температуры не выходили за критические пределы, океаны поглощали углекислый газ, леса поддерживали баланс кислорода, а почвы сохраняли плодородие. Сегодня же ситуация изменилась.

Уже шесть из девяти границ пересечены, что означает — экосистемы больше не могут работать в привычном режиме. И теперь ученые фиксируют тревожный сигнал: седьмая граница, связанная с состоянием океанов, также близка к разрушению.

Подкисление океана: скрытая катастрофа

Океаны покрывают 70% земной поверхности. Это гигантская система, играющая роль климатического щита и главного поглотителя углекислого газа. Они улавливают до четверти всех выбросов CO 2 , которые ежегодно производит человечество. Без этой способности парниковые газы скапливались бы в атмосфере еще быстрее, ускоряя потепление, пишет The Guardian.

Однако в последние десятилетия баланс начал меняться. Поглощая все больше углекислого газа, океаны становятся более кислыми. Этот процесс называют " закислением океана". Для человека он может казаться абстрактным, ведь кислотность воды изменяется не так резко, чтобы это ощущалось на вкус или запах. Но для морских организмов даже незначительное смещение показателей — вопрос жизни и смерти.

Минерал арагонит, из которого строят свои панцири и скелеты моллюски, кораллы и многие другие виды, разрушается быстрее в более кислой среде. Когда его уровень падает ниже критического порога, коралловые рифы перестают расти, а моллюски теряют защиту. Это запускает цепную реакцию.

Невидимые последствия

Когда мы слышим о гибели коралловых рифов , кажется, что это касается только океанов. Но последствия намного шире. Рифы — это не просто красивое зрелище для дайверов, а основа для огромного числа морских организмов. Рыбы и беспозвоночные, живущие в рифах, составляют значительную часть мирового рыболовного промысла. Их исчезновение ставит под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей.

Кроме того, разрушение рифов лишает побережья естественной защиты. Рифовые массивы гасят силу волн и штормов. Без них ураганы и цунами будут разрушать прибрежные территории с гораздо большей силой, угрожая инфраструктуре, городам и жизням людей.

Почему ученые бьют тревогу именно сейчас

отчете Потсдамского института отмечается: уровень подкисления океанов уже подошел к значениям, которые можно назвать опасными. Особенно тревожная ситуация складывается в высоких широтах. Там температура воды ниже, а значит, она поглощает углекислый газ быстрее, чем в тропиках. В результате именно северные и южные моря первыми достигают порога, за которым экосистемы перестают справляться с изменениями.

Один из авторов исследования, Левке Цезарь, подчеркивает: "Даже нынешние показатели кислотности могут стать роковыми для многих морских организмов. Речь идет не о далеком будущем, а о процессах, которые происходят уже сегодня".

Что это значит

Стабильность, которой человечество пользовалось последние 12 тысяч лет, была уникальной. Никогда ранее климат не оставался таким предсказуемым на протяжении столь долгого периода. Именно эта предсказуемость позволила людям освоить земледелие, приручить животных, строить города и развивать культуру.

Сегодня мы рискуем потерять эту уникальную "зону комфорта". Если система окончательно выйдет из равновесия, вернуться к прежним условиям будет невозможно. Человечеству придется существовать в новых, куда более жестких реалиях.