Зеленский поставил Трампу новое условие
10:45 09.10.2025 (обновлено: 13:59 09.10.2025)
Зеленский поставил Трампу новое условие
Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, США
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет "Страна.ua".

"Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня", — говорится в публикации.
