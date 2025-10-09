https://ria.ru/20251009/zaschita-2047189065.html
Защита французского велосипедиста обжалует его арест
Защита французского велосипедиста обжалует его арест
Защита французского велосипедиста обжалует его арест
Кассационная жалоба будет подана на решение Приморского краевого суда по аресту французского велосипедиста Софиана Сехили в Приморье, заявила РИА Новости
2025-10-09T05:53:00+03:00
2025-10-09T05:53:00+03:00
2025-10-09T05:53:00+03:00
Защита французского велосипедиста обжалует его арест
Защита обжалует в кассации арест французского велосипедиста Сехили в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Кассационная жалоба будет подана на решение Приморского краевого суда по аресту французского велосипедиста Софиана Сехили в Приморье, заявила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.
Приморский краевой суд
в четверг отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО Сехили
, который обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ
.
"(На решение Приморского краевого суда - ред.) будет подана кассационная жалоба", - сказала Кушнир.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии
на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона
(считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция
, Иран
, Казахстан
, Монголия
и Китай
. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке
.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского путешественника Алла Кушнир.
В изоляторе Уссурийска
Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции
.