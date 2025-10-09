Рейтинг@Mail.ru
05:53 09.10.2025
Защита французского велосипедиста обжалует его арест
Кассационная жалоба будет подана на решение Приморского краевого суда по аресту французского велосипедиста Софиана Сехили в Приморье, заявила РИА Новости...
Защита французского велосипедиста обжалует его арест

Защита обжалует в кассации арест французского велосипедиста Сехили в Приморье

© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Приморский краевой суд
Приморский краевой суд
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Приморский краевой суд. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Кассационная жалоба будет подана на решение Приморского краевого суда по аресту французского велосипедиста Софиана Сехили в Приморье, заявила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.
Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО Сехили, который обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ.
Французский велосипедист Софиан Сехили
Велосипедист из Франции расстроен отсутствием регулярного душа в СИЗО
17 сентября, 12:38
"(На решение Приморского краевого суда - ред.) будет подана кассационная жалоба", - сказала Кушнир.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского путешественника Алла Кушнир.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
Ксения Собчак
Суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам
Вчера, 04:36
 
