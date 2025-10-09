Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху прокомментировал слова Трампа о соглашении по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 09.10.2025 (обновлено: 02:08 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/zalozhniki-2047175530.html
Нетаньяху прокомментировал слова Трампа о соглашении по Газе
Нетаньяху прокомментировал слова Трампа о соглашении по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Нетаньяху прокомментировал слова Трампа о соглашении по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления президента США Дональда Трампа о договоренностях по сектору Газа выразил надежду, что все израильские РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:04:00+03:00
2025-10-09T02:08:00+03:00
хамас
израиль
сша
в мире
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044649331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c042d3462272cf611b1399b40e0679da.jpg
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044649331_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bf4daf693fff944567e5a614126925da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хамас, израиль, сша, в мире, дональд трамп, биньямин нетаньяху
ХАМАС, Израиль, США, В мире, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху прокомментировал слова Трампа о соглашении по Газе

Нетаньяху выразил надежду на то, что все израильские заложники вернутся домой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления президента США Дональда Трампа о договоренностях по сектору Газа выразил надежду, что все израильские заложники будут возвращены домой.
"С Божьей помощью мы вернем их всех домой", - цитирует издание Times of Israel слова Нетаньяху.
 
ХАМАСИзраильСШАВ миреДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала