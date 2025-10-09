Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о давлении англосаксов на европейские страны
12:54 09.10.2025 (обновлено: 13:33 09.10.2025)
Захарова заявила о давлении англосаксов на европейские страны
Захарова заявила о давлении англосаксов на европейские страны
Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:54:00+03:00
2025-10-09T13:33:00+03:00
Захарова заявила о давлении англосаксов на европейские страны

Захарова сделала резкое заявление о возможном отказе ЕС от энергоносителей РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 лет - РИА Новости. Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Идёт колоссальное давление на страны Европейского союза через англосаксов, очевидно, и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах, но действуют не то что в интересах иных внешних игроков, а прямо против интересов граждан стран-членов ЕС. Одна из задач - чтобы Европейский союз, Западная Европа были абсолютно подконтрольны англосаксонскому миру", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя перспективы отказа ЕС от энергоресурсов РФ.
Как подчеркнула Захарова, англосаксы не в первый раз пытаются взять под контроль Европу. Дипломат добавила, что общий суверенитет, нужный Европе, обеспечивается в том числе энергетическим суверенитетом, а возможность снабжения топливом по их же усмотрению всегда европейским странам предоставляла именно Россия.
"Думаю, тем кто находится в этой части Западной Европы, сейчас было бы правильно для себя две вещи узнать: первое - историю собственных стран, а второе - экономические показатели. Сложить эту информацию и понять, что им выгодно", - подчеркнула Захарова.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов сообщило, что послы стран ЕС согласовали направление законопроекта об отказе от нефти и газа из РФ к 2028 году на одобрение министрам на встрече 20 октября.
Как отмечает агентство, в рамках законопроекта предусматривается поэтапное прекращение импорта российского газа по новым контрактам с января 2026 года, по действующим краткосрочным контрактам - с июня 2026 года, а по долгосрочным контрактам - с января 2028 года. Кроме того, Венгрия и Словакия будут вынуждены отказаться от импорта российской нефти к 2028 году.
