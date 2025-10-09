С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 лет - РИА Новости. Страны Евросоюза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от энергоресурсов из РФ и были на 100% подконтрольны англосаксам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Идёт колоссальное давление на страны Европейского союза через англосаксов, очевидно, и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах, но действуют не то что в интересах иных внешних игроков, а прямо против интересов граждан стран-членов ЕС . Одна из задач - чтобы Европейский союз, Западная Европа были абсолютно подконтрольны англосаксонскому миру", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя перспективы отказа ЕС от энергоресурсов РФ

Как подчеркнула Захарова, англосаксы не в первый раз пытаются взять под контроль Европу. Дипломат добавила, что общий суверенитет, нужный Европе, обеспечивается в том числе энергетическим суверенитетом, а возможность снабжения топливом по их же усмотрению всегда европейским странам предоставляла именно Россия.

"Думаю, тем кто находится в этой части Западной Европы, сейчас было бы правильно для себя две вещи узнать: первое - историю собственных стран, а второе - экономические показатели. Сложить эту информацию и понять, что им выгодно", - подчеркнула Захарова

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов сообщило, что послы стран ЕС согласовали направление законопроекта об отказе от нефти и газа из РФ к 2028 году на одобрение министрам на встрече 20 октября.