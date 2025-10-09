WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников

"ХАМАС заявляет, что на обнаружение тел погибших заложников ему потребуется не менее десяти дней", - говорится в сообщении.

По данным газеты, израильские чиновники считают, что ХАМАС "будет сложно найти" все оставшиеся тела заложников и это займёт больше времени.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.