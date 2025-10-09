Рейтинг@Mail.ru
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников - РИА Новости, 09.10.2025
13:14 09.10.2025
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что на установление местоположения тел погибших израильских заложников потребуется не менее десяти дней, сообщает газета... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что на установление местоположения тел погибших израильских заложников потребуется не менее десяти дней, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
"ХАМАС заявляет, что на обнаружение тел погибших заложников ему потребуется не менее десяти дней", - говорится в сообщении.
По данным газеты, израильские чиновники считают, что ХАМАС "будет сложно найти" все оставшиеся тела заложников и это займёт больше времени.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
