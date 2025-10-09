Рейтинг@Mail.ru
Вучич сообщил, что не приедет на Российскую энергетическую неделю в Москву - РИА Новости, 09.10.2025
15:37 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/vuchich-2047303881.html
Вучич сообщил, что не приедет на Российскую энергетическую неделю в Москву
сербия
москва
белград (город)
урсула фон дер ляйен
александр вучич
еврокомиссия
Вучич сообщил, что не приедет на Российскую энергетическую неделю в Москву

БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение на Российскую энергетическую неделю, но не сможет поехать в Москву из-за визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эти дни в Белград.
"У нас и далее нет договора о газе (нового с Россией – ред.), верю, что то, о чем мы разговаривали с президентом (Владимиром) Путиным в Пекине, будет исполнено. Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда приезжает Урсула фон дер Ляйен 14, 15, 16 октября в какие-то те же самые даты, когда это происходит в России", - заявил президент Сербии в четверг в обращении к гражданам и добавил, что сербское подземное хранилище газа Банатски-Двор сейчас заполнено по максимуму с 357 миллионов кубометров газа.
СербияМоскваБелград (город)Урсула фон дер ЛяйенАлександр ВучичЕврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
