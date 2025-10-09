Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Два вотума недоверия Европейской комиссии, внесенные группами "Патриоты за Европу" и "Левые", были отклонены большинством депутатов Европейского парламента, следует из результата голосования.

При 720 депутатах Европарламента большинство в составе не менее 361 депутата должны поддержать эти инициативы. В составе "Патриоты за Европу" входят 84 депутата. В составе "левых" входят 46 депутатов.

За вотум недоверия, внесенный "патриотами за Европу", проголосовали 179 депутатов, 378 выступили против и 37 воздержались.

За вотум недоверия, внесенный "левыми", проголосовали 133 депутатов, 383 выступили против и 78 воздержались.

Трансляция велась на сайте Европейской комиссии.

В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против её в Европарламенте якобы является "ловушкой" РФ . Хотя вотум недоверия теоретически направлен против всей Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен и СМИ представляют вотум недоверия как направленный против нее, поскольку она концентрирует критику.

Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.