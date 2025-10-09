Рейтинг@Mail.ru
Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 09.10.2025 (обновлено: 13:20 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/votum-2047258382.html
Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК
Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК - РИА Новости, 09.10.2025
Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК
Два вотума недоверия Европейской комиссии, внесенные группами "Патриоты за Европу" и "Левые", были отклонены большинством депутатов Европейского парламента,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:19:00+03:00
2025-10-09T13:20:00+03:00
в мире
европарламент
еврокомиссия
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812899288_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_5362c6b42cf6d20d24cb7d42e0d553c2.jpg
https://ria.ru/20251006/frantsiya-2046556946.html
https://ria.ru/20251002/evrosoyuz-2045770322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812899288_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1a5386d2484e779f016884f3a7adf094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европарламент, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Европарламент, Еврокомиссия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК

Депутаты ЕП приняли решение по 2 вотумам недоверия ЕК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Два вотума недоверия Европейской комиссии, внесенные группами "Патриоты за Европу" и "Левые", были отклонены большинством депутатов Европейского парламента, следует из результата голосования.
При 720 депутатах Европарламента большинство в составе не менее 361 депутата должны поддержать эти инициативы. В составе "Патриоты за Европу" входят 84 депутата. В составе "левых" входят 46 депутатов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен
6 октября, 02:58
За вотум недоверия, внесенный "патриотами за Европу", проголосовали 179 депутатов, 378 выступили против и 37 воздержались.
За вотум недоверия, внесенный "левыми", проголосовали 133 депутатов, 383 выступили против и 78 воздержались.
Трансляция велась на сайте Европейской комиссии.
В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против её в Европарламенте якобы является "ловушкой" РФ. Хотя вотум недоверия теоретически направлен против всей Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен и СМИ представляют вотум недоверия как направленный против нее, поскольку она концентрирует критику.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Эксперт прокомментировал планы фон дер Ляйен по кредитованию Киева
2 октября, 07:47
 
В миреЕвропарламентЕврокомиссияРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала