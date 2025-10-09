https://ria.ru/20251009/votum-2047258382.html
Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК
Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК
Европарламент не поддержал два вотума недоверия ЕК
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Два вотума недоверия Европейской комиссии, внесенные группами "Патриоты за Европу" и "Левые", были отклонены большинством депутатов Европейского парламента, следует из результата голосования.
При 720 депутатах Европарламента
большинство в составе не менее 361 депутата должны поддержать эти инициативы. В составе "Патриоты за Европу" входят 84 депутата. В составе "левых" входят 46 депутатов.
За вотум недоверия, внесенный "патриотами за Европу", проголосовали 179 депутатов, 378 выступили против и 37 воздержались.
За вотум недоверия, внесенный "левыми", проголосовали 133 депутатов, 383 выступили против и 78 воздержались.
Трансляция велась на сайте Европейской комиссии.
В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против её в Европарламенте якобы является "ловушкой" РФ
. Хотя вотум недоверия теоретически направлен против всей Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен и СМИ представляют вотум недоверия как направленный против нее, поскольку она концентрирует критику.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии
Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС
и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.