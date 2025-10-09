Бойцы "Днепра" спасли пятерых попавших в засаду сослуживцев

ПРИШИБ (Запорожская обл.), 9 окт - РИА Новости. Медик и водитель эвакуационной группы 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии российской группировки войск "Днепр" спасли пятерых сослуживцев, попавших под атаку беспилотников украинских боевиков, рассказал РИА Новости медик с позывным "Инспектор".

Он и его сослуживец с позывным "Черный" уже почти год выполняют задачи в составе экипажа эвакуации. Задача "Инспектора" оказывать помощь раненым, "Черный" должен довести автомобиль и экипаж до госпиталя.

"Было воздействие FPV-дроном на машину наших сослуживцев. В течение десяти минут мы уже были на месте. Когда подъехали - увидели горящий автомобиль. Никого вокруг не было. Была очень темная ночь. Проехали немного дальше и поняли, что это была засада", - рассказал "Инспектор"

Он пояснил, что рядом с местом уже находились ударные БПЛА противника, которые ждали эвакуационную команду. Водителю и медику пришлось укрыться в ближайшей лесополосе.

"Мы увидели крышку капота от машины и оттуда слова: "ребята, здесь занято". Так, мы нашли первых раненых. Над нами кружил дрон, и мы поняли, что машину поражать он не собирается. Он хотел поразить именно людей... Либо это было воздействие РЭБ нашей машины, но он задел ветку дерева и сдетонировал в 20-30 метрах от нас", - рассказал "Инспектор".

Медик в одиночку оказал всем помощь и в госпиталь удалось эвакуировать пятерых бойцов.