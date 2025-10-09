Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" спасли пятерых попавших в засаду сослуживцев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 09.10.2025
Бойцы "Днепра" спасли пятерых попавших в засаду сослуживцев
ПРИШИБ (Запорожская обл.), 9 окт - РИА Новости. Медик и водитель эвакуационной группы 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии российской группировки войск...
2025-10-09T01:42:00+03:00
2025-10-09T01:42:00+03:00
Бойцы "Днепра" спасли пятерых попавших в засаду сослуживцев

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
ПРИШИБ (Запорожская обл.), 9 окт - РИА Новости. Медик и водитель эвакуационной группы 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии российской группировки войск "Днепр" спасли пятерых сослуживцев, попавших под атаку беспилотников украинских боевиков, рассказал РИА Новости медик с позывным "Инспектор".
Он и его сослуживец с позывным "Черный" уже почти год выполняют задачи в составе экипажа эвакуации. Задача "Инспектора" оказывать помощь раненым, "Черный" должен довести автомобиль и экипаж до госпиталя.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Минобороны рассказали о подвиге бойца на Красноармейском направлении
Вчера, 05:09
"Было воздействие FPV-дроном на машину наших сослуживцев. В течение десяти минут мы уже были на месте. Когда подъехали - увидели горящий автомобиль. Никого вокруг не было. Была очень темная ночь. Проехали немного дальше и поняли, что это была засада", - рассказал "Инспектор"
Он пояснил, что рядом с местом уже находились ударные БПЛА противника, которые ждали эвакуационную команду. Водителю и медику пришлось укрыться в ближайшей лесополосе.
"Мы увидели крышку капота от машины и оттуда слова: "ребята, здесь занято". Так, мы нашли первых раненых. Над нами кружил дрон, и мы поняли, что машину поражать он не собирается. Он хотел поразить именно людей... Либо это было воздействие РЭБ нашей машины, но он задел ветку дерева и сдетонировал в 20-30 метрах от нас", - рассказал "Инспектор".
Медик в одиночку оказал всем помощь и в госпиталь удалось эвакуировать пятерых бойцов.
"К этому времени оператор поднял еще один дрон, и начал к нам приближаться. Мы уходили как можно скорее... Пока мы ехали, осмотрел раненых. У одного была тяжелая контузия - помог аммиак. Еще у одного была деформация позвоночника. Был практически без сознания. Держали в сознании всю дорогу. Все в порядке, все живы. Слава Богу, всё получилось", - рассказал "Инспектор".
