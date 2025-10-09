Исследование ВКонтакте: каждый третий сохраняет истории друзей

ВКонтакте выяснила, что пользователи ценят в историях искренность и живую подачу. Такие публикации вовлекают в шесть раз сильнее, чем профессионально смонтированные. 84% зрителей чаще смотрят истории от друзей и близких. Блогеры и сообщества остаются важным источником полезных советов: 54% аудитории находят в их историях информацию о продуктах и сервисах.

Какие истории нравятся больше всего

Любимыми форматами остаются простые и спонтанные истории — 52%. На втором месте — смешные и лёгкие сюжеты — 41%. Каждый третий отмечает ценность публикаций с лайфхаками и обзорами. Старшие пользователи чаще выбирают практичный контент, а молодёжь 14–24 лет — эстетичные и визуально проработанные истории

Критерии естественности

Для половины пользователей важнее ощущение искренности, чем картинка: 48% отмечают, что история должна выглядеть живой, а половина признаётся, что им ближе простые и спонтанные публикации. 64% уверяют, что легко отличают истории друзей от контента блогеров и сообществ. Главные признаки живых публикаций — естественность без ощущения постановки, демонстрация повседневной жизни и отсутствие рекламных вставок. Треть сохраняют или пересматривают истории друзей.

Как воспринимают истории от блогеров

57% аудитории смотрят истории блогеров даже без монтажа, если интересна суть. Этот показатель особенно высок среди подростков 14–17 лет — 76%. Если история идеально смонтирована, то 29% готовы смотреть её только в случае пользы. Ещё почти треть — 29% — не обращают внимания на оформление, если интересна тема.

Баланс UGC и PGC

Половина опрошенных — 51% — считают, что истории обычных пользователей часто интереснее, чем у блогеров и сообществ. Для 65% именно публикации друзей и знакомых кажутся ближе и приятнее. При этом 49% признают, что истории контентмейкеров вдохновляют, но зачастую воспринимаются менее искренними. 54% отмечают, что в публикациях блогеров и сообществ находят полезную информацию о продуктах и сервисах.