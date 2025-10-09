Рейтинг@Mail.ru
Исследование ВКонтакте: каждый третий сохраняет истории друзей - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:45 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/vkontakte-2047235841.html
Исследование ВКонтакте: каждый третий сохраняет истории друзей
Исследование ВКонтакте: каждый третий сохраняет истории друзей - РИА Новости, 09.10.2025
Исследование ВКонтакте: каждый третий сохраняет истории друзей
РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:45:00+03:00
2025-10-09T11:45:00+03:00
пресс-релизы
россия
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055313_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9b736b38c81be3c591022b03c1523ce5.jpg
https://ria.ru/20251001/vkontakte-2045662890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055313_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_641dc4f1cd3b35193d3d26b0c98f2e64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы, россия, вконтакте
Пресс-релизы, Россия, ВКонтакте

Исследование ВКонтакте: каждый третий сохраняет истории друзей

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВКонтакте выяснила, что пользователи ценят в историях искренность и живую подачу. Такие публикации вовлекают в шесть раз сильнее, чем профессионально смонтированные. 84% зрителей чаще смотрят истории от друзей и близких. Блогеры и сообщества остаются важным источником полезных советов: 54% аудитории находят в их историях информацию о продуктах и сервисах.

Какие истории нравятся больше всего

Любимыми форматами остаются простые и спонтанные истории — 52%. На втором месте — смешные и лёгкие сюжеты — 41%. Каждый третий отмечает ценность публикаций с лайфхаками и обзорами. Старшие пользователи чаще выбирают практичный контент, а молодёжь 14–24 лет — эстетичные и визуально проработанные истории

Критерии естественности

Для половины пользователей важнее ощущение искренности, чем картинка: 48% отмечают, что история должна выглядеть живой, а половина признаётся, что им ближе простые и спонтанные публикации. 64% уверяют, что легко отличают истории друзей от контента блогеров и сообществ. Главные признаки живых публикаций — естественность без ощущения постановки, демонстрация повседневной жизни и отсутствие рекламных вставок. Треть сохраняют или пересматривают истории друзей.

Как воспринимают истории от блогеров

57% аудитории смотрят истории блогеров даже без монтажа, если интересна суть. Этот показатель особенно высок среди подростков 14–17 лет — 76%. Если история идеально смонтирована, то 29% готовы смотреть её только в случае пользы. Ещё почти треть — 29% — не обращают внимания на оформление, если интересна тема.

Баланс UGC и PGC

Половина опрошенных — 51% — считают, что истории обычных пользователей часто интереснее, чем у блогеров и сообществ. Для 65% именно публикации друзей и знакомых кажутся ближе и приятнее. При этом 49% признают, что истории контентмейкеров вдохновляют, но зачастую воспринимаются менее искренними. 54% отмечают, что в публикациях блогеров и сообществ находят полезную информацию о продуктах и сервисах.
Опрос проведён в августе 2025 года, в нём приняли участие 1 068 пользователей из разных городов России.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВКонтакте запустила новый вид шопинга — шопсы
1 октября, 16:34
 
Пресс-релизыРоссияВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала