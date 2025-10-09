Рейтинг@Mail.ru
В МИД Венгрии сделали заявление о Зеленском после его дерзкой выходки - РИА Новости, 09.10.2025
13:52 09.10.2025 (обновлено: 14:09 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/vengriya-2047271322.html
В МИД Венгрии сделали заявление о Зеленском после его дерзкой выходки
В МИД Венгрии сделали заявление о Зеленском после его дерзкой выходки - РИА Новости, 09.10.2025
В МИД Венгрии сделали заявление о Зеленском после его дерзкой выходки
Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:52:00+03:00
2025-10-09T14:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg
https://ria.ru/20251009/zelenskiy-2047217530.html
https://ria.ru/20251009/belgiya-2047218712.html
В МИД Венгрии сделали заявление о Зеленском после его дерзкой выходки

Сийярто обвинил Зеленского в потере связи с реальностью. Что стало причиной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Час борцов" на платформе YouTube.
Так дипломат ответил на заявление главы киевского режима о том, что Украина вступит в Европейский союз в обход позиции Будапешта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Совсем обезумел": на Западе ответили на выпад Зеленского в адрес России
Вчера, 10:14
"Думаю, что он полностью утратил чувство реальности <…> и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования", — сказал он.
В понедельник Зеленский на общей пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето Венгрии. Он добавил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, либо страны усилят давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для снятия блокировки.
Издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает аналогичные меры.
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Politico: Бельгия назвала красные линии в отношении активов России
Вчера, 10:22
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештВладимир ЗеленскийПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
