Сийярто раскритиковал Туска за слова о взрывах на "Северных потоках"
14:20 09.10.2025
Сийярто раскритиковал Туска за слова о взрывах на "Северных потоках"
Сийярто раскритиковал Туска за слова о взрывах на "Северных потоках"
Сийярто раскритиковал Туска за слова о взрывах на "Северных потоках"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по взрыву газопровода... РИА Новости, 09.10.2025
Сийярто раскритиковал Туска за слова о взрывах на "Северных потоках"

Сийярто раскритиковал позицию Туска по взрыву на "Северных потоках"

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по взрыву газопровода "Северный поток 2", в соответствии с которой выходит, что теперь можно взрывать любую инфраструктуру, если она кому-то не нравится.
Ранее Туск написал в соцсети Х, что проблема с газопроводом "Северным поток 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен. По словам Сийярто, это показывает, что Туск считает нормальным взрывать газопроводы и защищает террористов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Поезжай в Киев". Поляки вышли из себя после нового заявления Туска
8 октября, 20:29
"Теперь, когда Дональд Туск говорит, что взрывать маршрут энергопоставок – это похвальное дело, то отныне каждый будет решать по своему вкусу, что если ему не нравится жилой дом, то взорвать его тоже нормально? Если кому-то не нравится, что два берега реки соединены, и он взрывает мост, потому что он некрасивый или потому что по нему много движения, то это тоже нормально", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Министр подчеркнул, что взрыв "Северного потока 2" был актом государственного терроризма.
"То есть отныне, по сути, взрывы европейских зданий, линий электропередачи, транспортных магистралей, потому что им не нравится причина или способ их строительства, приемлемы", - отметил он.
Туск ранее заявил, что правительство Польши против выдачи Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", но решение останется за судом.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Это шокирует". Венгрия ответила на антироссийские заявления Туска
8 октября, 20:33
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой
29 мая, 01:47
 
В миреРоссияСШАПольшаДональд ТускПетер СийяртоСеймур ХершГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
