Сийярто раскритиковал Туска за слова о взрывах на "Северных потоках"

БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по взрыву газопровода "Северный поток 2", в соответствии с которой выходит, что теперь можно взрывать любую инфраструктуру, если она кому-то не нравится.

"Теперь, когда Дональд Туск говорит, что взрывать маршрут энергопоставок – это похвальное дело, то отныне каждый будет решать по своему вкусу, что если ему не нравится жилой дом, то взорвать его тоже нормально? Если кому-то не нравится, что два берега реки соединены, и он взрывает мост, потому что он некрасивый или потому что по нему много движения, то это тоже нормально", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".