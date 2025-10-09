Рейтинг@Mail.ru
Глава Узбекистана предложил создать центр компетенций по атомной энергетике - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/uzbekistan-2047355313.html
Глава Узбекистана предложил создать центр компетенций по атомной энергетике
Глава Узбекистана предложил создать центр компетенций по атомной энергетике - РИА Новости, 09.10.2025
Глава Узбекистана предложил создать центр компетенций по атомной энергетике
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить в Центральной Азии региональный центр компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:09:00+03:00
2025-10-09T18:09:00+03:00
в мире
узбекистан
центральная азия
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804275053_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_d07fd79994129318459cbe8902df4740.jpg
https://ria.ru/20250925/grossi-2044436739.html
узбекистан
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804275053_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_17f943a41b79917803b0f10f59581b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, центральная азия, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Центральная Азия, Шавкат Мирзиеев
Глава Узбекистана предложил создать центр компетенций по атомной энергетике

Мирзиеев предложил создать центр атомной энергетики в Центральной Азии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкШавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 9 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить в Центральной Азии региональный центр компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telrgram-канале.
Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "предложил учредить региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане и запустить программу подготовки кадров на базе филиала МИФИ в Ташкенте".
Президент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава МАГАТЭ оценил круглый стол Путина по атомной энергетике
25 сентября, 21:34
 
В миреУзбекистанЦентральная АзияШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала