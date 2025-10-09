В статье отмечается, что положение ВСУ заметно ухудшилось, и потери на этом участке фронта особенно болезненны для них.



На этой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя в ДНР.