На Западе забили тревогу из-за случившегося в Харьковской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ ухудшили свое положение в Харьковской области, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Его северная часть (города Купянск - Прим.ред) уже перешла под их (ВС России — Прим. ред.) контроль в конце сентября. Купянск имеет важное значение как промежуточный рубеж для возможного дальнейшего наступления на Харьков", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что положение ВСУ заметно ухудшилось, и потери на этом участке фронта особенно болезненны для них.
На этой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя в ДНР.
