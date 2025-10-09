Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за случившегося в Харьковской области - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047276691.html
На Западе забили тревогу из-за случившегося в Харьковской области
На Западе забили тревогу из-за случившегося в Харьковской области - РИА Новости, 09.10.2025
На Западе забили тревогу из-за случившегося в Харьковской области
ВСУ ухудшили свое положение в Харьковской области, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Его северная часть (города Купянск - Прим.ред) уже перешла под их (ВС России —... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:10:00+03:00
2025-10-09T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047234269.html
https://ria.ru/20251009/kallas-2047217168.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_c1e55817d1d5f81ee3cb40a84a27e1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов
На Западе забили тревогу из-за случившегося в Харьковской области

NZZ: ВСУ ухудшили свое положение в Харьковской области. К чему готовиться Киеву

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ ухудшили свое положение в Харьковской области, пишет Neue Zürcher Zeitung.

"Его северная часть (города Купянск - Прим.ред) уже перешла под их (ВС России — Прим. ред.) контроль в конце сентября. Купянск имеет важное значение как промежуточный рубеж для возможного дальнейшего наступления на Харьков", — говорится в публикации.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России
Вчера, 11:37
В статье отмечается, что положение ВСУ заметно ухудшилось, и потери на этом участке фронта особенно болезненны для них.

На этой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя в ДНР.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Каллас сделала признание о России
Вчера, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала