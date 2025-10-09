Рейтинг@Mail.ru
19:17 09.10.2025 (обновлено: 19:21 09.10.2025)
Трамп заявил, что Иран поддержал план сделки по Газе
Трамп заявил, что Иран поддержал план сделки по Газе
дональд трамп, иран, в мире, сша, тегеран (город), сектор газа
Дональд Трамп, Иран, В мире, США, Тегеран (город), Сектор Газа
Трамп заявил, что Иран поддержал план сделки по Газе

Трамп: Иран поддержал сделку по Газе и выразил готовность к сотрудничеству

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выразил поддержку мирному плану по Газе и проявил готовность к сотрудничеству, при этом американский лидер подчеркнул, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.
"Иран сообщил нам, что полностью поддерживает это соглашение. Они считают его отличным шагом, и мы это ценим. Мы будем с ними работать. Но, как вы знаете, у нас действуют серьезные санкции против Ирана, и, несмотря на то, что мы хотим, чтобы они смогли восстановить свою страну, они не могут иметь ядерное оружие", - заявил Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.
