Трамп заявил, что Иран поддержал план сделки по Газе
Трамп заявил, что Иран поддержал план сделки по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выразил поддержку мирному плану по Газе и проявил готовность к сотрудничеству, при этом американский лидер... РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что Иран поддержал план сделки по Газе
Трамп: Иран поддержал сделку по Газе и выразил готовность к сотрудничеству