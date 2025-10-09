Рейтинг@Mail.ru
Мультибрендовый центр белорусской техники откроют в Приморье - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/tekhnika-2047185506.html
Мультибрендовый центр белорусской техники откроют в Приморье
Мультибрендовый центр белорусской техники откроют в Приморье - РИА Новости, 09.10.2025
Мультибрендовый центр белорусской техники откроют в Приморье
Мультибрендовый центр белорусской техники планируется открыть в Надеждинском округе Приморье, в селе Михайловка начал работу Единый центр демонстрации, продажи... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T04:59:00+03:00
2025-10-09T04:59:00+03:00
владивосток
приморский край
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982286862_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_c80513e336ee564ec1319156efd5f1b0.jpg
https://ria.ru/20251006/turisty-2046576626.html
https://ria.ru/20250603/primore-2020755381.html
https://ria.ru/20250603/khab-2020690790.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982286862_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6d9c94ded875996c896c4397cb96c8f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, приморский край, олег кожемяко
Владивосток, Приморский край, Олег Кожемяко
Мультибрендовый центр белорусской техники откроют в Приморье

Мультибрендовый центр белорусской техники планируют открыть в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид на мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Мультибрендовый центр белорусской техники планируется открыть в Надеждинском округе Приморье, в селе Михайловка начал работу Единый центр демонстрации, продажи и обслуживания спецтехники белорусского производства, сообщает правительство региона.
Во Владивостоке с 7 октября стартовали Дни Республики Беларусь. Глава региона Олег Кожемяко и председатель Могилёвского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко провели совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству территорий. Губернатор рассказал, что Приморье закупает в Республике Беларусь коммунальную и дорожную технику, автобусы, также могут начаться поставки машин скорой медицинской помощи.
Порт города Находка. Приморский край - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Почти 3 млн туристов посетили Приморье с начала года
6 октября, 09:33
"Сдан и готов к работе Единый центр по демонстрации, продаже и обслуживанию белорусской техники в селе Михайловка Приморского края. Ведётся подготовка к строительству мультибрендового центра белорусской техники в Надеждинском округе", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Республике Беларусь находится на стадии технических испытаний проект совместного сборочного производства комбайнов "Гомсельмаш" на гусеничном ходу. По инициативе Кожемяко эти машины будут собирать с учётом рельефа и климата Приморья. Увеличиваются показатели приморского экспорта в Республику Беларусь: в том числе это борная кислота и рыбопродукция.
"Один из важных вопросов сегодня – централизация закупок белорусской продукции длительного хранения для наших бюджетных учреждений. Тушёнка, сгущёнка, сухое молоко и другие продукты, которые пользуются у нас спросом. Чтобы мы не через посредников, а напрямую все закупали", – приводятся слова Кожемяко в сообщении.
Также региональные власти отмечают, что сейчас в Белорусском государственном технологическом университете учатся 38 студентов из Приморья. Стороны достигли договоренности о том, что ежегодно в этом вузе будут проходить обучение по 20 приморских ребят.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Губернатор Приморья заявил об интересе к поставкам белорусских товаров
3 июня, 22:54
Дни Республики Беларусь продлятся до 12 октября. В программе - ярмарка белорусских продуктов, выставка белорусской спецтехники, бизнес-форумы, встречи и круглые столы, а также патриотический проект "Дорогами Памяти и Славы". Кроме того, на одной сцене выступят творческие коллективы Приморской краевой и Могилевской областной филармоний.
Дни Республики Беларусь в Приморье проходят во Владивостоке с 2021 года.
Комбайны, представленные на Международной сельскохозяйственной выставке Белагро в Минске - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Белоруссия рассчитывает укрепить статус Приморья как хаба для техники
3 июня, 16:29
 
ВладивостокПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала