Мультибрендовый центр белорусской техники откроют в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Мультибрендовый центр белорусской техники планируется открыть в Надеждинском округе Приморье, в селе Михайловка начал работу Единый центр демонстрации, продажи и обслуживания спецтехники белорусского производства, сообщает правительство региона.

Во Владивостоке с 7 октября стартовали Дни Республики Беларусь. Глава региона Олег Кожемяко и председатель Могилёвского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко провели совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству территорий. Губернатор рассказал, что Приморье закупает в Республике Беларусь коммунальную и дорожную технику, автобусы, также могут начаться поставки машин скорой медицинской помощи.

"Сдан и готов к работе Единый центр по демонстрации, продаже и обслуживанию белорусской техники в селе Михайловка Приморского края . Ведётся подготовка к строительству мультибрендового центра белорусской техники в Надеждинском округе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Республике Беларусь находится на стадии технических испытаний проект совместного сборочного производства комбайнов "Гомсельмаш" на гусеничном ходу. По инициативе Кожемяко эти машины будут собирать с учётом рельефа и климата Приморья. Увеличиваются показатели приморского экспорта в Республику Беларусь: в том числе это борная кислота и рыбопродукция.

"Один из важных вопросов сегодня – централизация закупок белорусской продукции длительного хранения для наших бюджетных учреждений. Тушёнка, сгущёнка, сухое молоко и другие продукты, которые пользуются у нас спросом. Чтобы мы не через посредников, а напрямую все закупали", – приводятся слова Кожемяко в сообщении.

Также региональные власти отмечают, что сейчас в Белорусском государственном технологическом университете учатся 38 студентов из Приморья. Стороны достигли договоренности о том, что ежегодно в этом вузе будут проходить обучение по 20 приморских ребят.

Дни Республики Беларусь продлятся до 12 октября. В программе - ярмарка белорусских продуктов, выставка белорусской спецтехники, бизнес-форумы, встречи и круглые столы, а также патриотический проект "Дорогами Памяти и Славы". Кроме того, на одной сцене выступят творческие коллективы Приморской краевой и Могилевской областной филармоний.