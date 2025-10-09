Т-Банк и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Т-Банк и оператор мобильной связи Т2 подписали меморандум о сотрудничестве в области финтеха, компании договорились о развитии совместных проектов, сообщает банк.

Документ подписан на форуме "Финополис".

В частности, в рамках партнерства абоненты оператора смогут видеть баланс и управлять своим аккаунтом Т2 через приложение банка. В Т-Банке отмечают, что в апреле 2025 года возможность проверки и пополнения баланса мобильного телефона через приложение появилась у абонентов "Билайна", а до этого – у клиентов "Т-Мобайла". Кроме того, компании планируют интегрировать сервис моментальных платежей T-Pay в экосистему оператора.

"Наступает эра не закрытых, а открытых экосистем. Благодаря такому партнерству выигрывает как клиент, так и рынок в целом. Разные экосистемы дополняют друг друга, что позволяет клиенту получать максимум от таких решений. Сотрудничество Т-Банка и Т2 – пример синергии открытых экосистем", – отметил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что стороны совместно смогут развивать цифровые сервисы.