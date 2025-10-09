Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/svyazi-2047253873.html
Т-Банк и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов
Т-Банк и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов - РИА Новости, 09.10.2025
Т-Банк и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов
Т-Банк и оператор мобильной связи Т2 подписали меморандум о сотрудничестве в области финтеха, компании договорились о развитии совместных проектов, сообщает... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:00:00+03:00
2025-10-09T13:00:00+03:00
технологии
билайн
т2
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047253439_0:1418:2048:2570_1920x0_80_0_0_9095dea2e979f3e3af4ba0753ff56ea3.jpg
https://ria.ru/20251009/bank-2046884231.html
https://ria.ru/20251001/prilozhenie-2045729171.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047253439_0:1090:2048:2626_1920x0_80_0_0_3cba3e4e74b78cb81a48dbfd6f95555b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, билайн, т2, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Билайн, Т2, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов

Т-Банк будет развивать цифровые сервисы вместе с оператором Т2

© Фото предоставлено пресс-службой Т-БанкаТ-Банк и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов
Т-Банк и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Т-Банка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Т-Банк и оператор мобильной связи Т2 подписали меморандум о сотрудничестве в области финтеха, компании договорились о развитии совместных проектов, сообщает банк.
Документ подписан на форуме "Финополис".
В частности, в рамках партнерства абоненты оператора смогут видеть баланс и управлять своим аккаунтом Т2 через приложение банка. В Т-Банке отмечают, что в апреле 2025 года возможность проверки и пополнения баланса мобильного телефона через приложение появилась у абонентов "Билайна", а до этого – у клиентов "Т-Мобайла". Кроме того, компании планируют интегрировать сервис моментальных платежей T-Pay в экосистему оператора.
Банкомат Т-Банка в одном из торговых центров - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Т-Банк объединил в приложении данные клиентов о счетах в четырех банках
Вчера, 09:00
"Наступает эра не закрытых, а открытых экосистем. Благодаря такому партнерству выигрывает как клиент, так и рынок в целом. Разные экосистемы дополняют друг друга, что позволяет клиенту получать максимум от таких решений. Сотрудничество Т-Банка и Т2 – пример синергии открытых экосистем", – отметил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что стороны совместно смогут развивать цифровые сервисы.
"В этом мы видим задачу финтеха в целом – объединять в одном месте все необходимые клиенту функции буквально на одной странице приложения, чтобы рутинные задачи приносили не головную боль, а приятные эмоции. Не придется совершать никаких лишних действий и переключаться между приложениями, когда нужно пополнить счет телефона. Это сотрудничество – продолжение реализации нашей стратегии “Дофамин-банкинга”", – сказал Хромов.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Т-Банк перевыпустил приложение для iPhone
1 октября, 21:17
 
ТехнологииБилайнТ2Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала