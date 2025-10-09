Омниканальную стратегию продвижения российских товаров обсудят на форуме

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сессия "Национальные магазины "Сделано в России". Омниканальная стратегия продвижения российских товаров и отечественных маркетплейсов за рубежом" пройдет в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" 21 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Сессия будет посвящена поиску решений для одной из главных проблем российского несырьевого экспорта: фрагментарного и сложного продвижения отечественных товаров на глобальном рынке. Несмотря на высокое качество и конкурентоспособность продукции, российские бренды часто сталкиваются с барьерами в виде отсутствия узнаваемости, сложностей с выходом в международные ритейл-сети, дорогой логистикой и недостатком ресурсов для самостоятельного выстраивания каналов дистрибуции. В результате зарубежный потребитель зачастую не имеет удобного доступа к широкому ассортименту российских товаров", - говорится в сообщении.

Дискуссия объединит усилия представителей государства, крупнейших ритейлеров и ведущих цифровых платформ для формирования единого и узнаваемого входа для зарубежного потребителя к российским товарам в том числе по модели программы Национальных магазинов "Сделано в России". Ключевым инструментом для достижения этой цели в СНГ сегодня признаны российские маркетплейсы. Они представляют собой готовую технологическую инфраструктуру, которая открывает малым и средним предприятиям прямой доступ к иностранному потребителю при минимальных издержках.

В отличие от точечных усилий отдельных компаний, продвижение самих платформ системно решает ключевые проблемы сразу для тысяч брендов, обеспечивая комплексные решения для логистики, платежей, маркетинга и клиентского сервиса на новых рынках. Экспорт российских маркетплейсов сегодня является мощным мультипликатором, способствующим системному наращиванию объемов несырьевого экспорта.

Модератором сессии выступит директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.

"Сессия станет важной площадкой для выработки практических решений и стратегического видения по укреплению позиций российских брендов на международной арене, используя преимущества омниканального подхода и цифровых торговых платформ. Дискуссия комплексно охватывает не только экспорт и продвижение российских товаров, но и IT-решений", - отметил Мурзенок.

В мероприятии примут участие спикеры из числа представителей органов исполнительной власти, институтов развития и игроков глобального рынка электронной торговли.

РЭЦ добавляет, что создает готовую технологическую инфраструктуру и комплексные решения для логистики, платежей, маркетинга и клиентского сервиса, формируя "цифровой мост" для экспортеров. Это значительно снижает издержки и упрощает выход отечественных компаний за рубеж. В частности, РЭЦ оказывает комплексную поддержку российским экспортерам для выхода на зарубежные маркетплейсы через свою цифровую платформу "Мой экспорт".

Ключевой сервис - "Подбор маркетплейсов". Он позволяет компаниям бесплатно и быстро найти оптимальные международные и иностранные торговые площадки. Сервис анализирует до 150 маркетплейсов по более чем 30 параметрам, учитывая специфику товара и экспортную готовность. Также услуги РЭЦ содействуют в размещении товаров в Национальных магазинах "Сделано в России" на международных и зарубежных страновых маркетплейсах и в офлайн-каналах продаж. Эти магазины действуют под единым брендом, повышая узнаваемость российской продукции. Разместить свою продукцию в Национальных магазинах "Сделано в России" можно, подав заявку на услугу "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах". Помимо этого, платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к таким услугам, как логистический консалтинг, помощь в оформлении разрешительных документов, а также исследование зарубежных рынков.

Регистрация на Международный экспортный форум "Сделано в России" открыта на официальном сайте до 13 октября. Участие бесплатное. В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Национальный бренд "Сделано в России" РЭЦ продвигает совместно с фондом "Росконгресс".