В США рассказали, что сыграет главную роль в решении кризиса на Украине
В США рассказали, что сыграет главную роль в решении кризиса на Украине
Глава министерства внутренних дел США Даг Бургум в четверг заявил, что в усилиях Вашингтона по завершению конфликта на Украине "ключевую роль" будет играть... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:59:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
