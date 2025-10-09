Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 9 октября: ВСУ потеряли около 1450 военных за сутки
09.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 09.10.2025
Спецоперация, 9 октября: ВСУ потеряли около 1450 военных за сутки
Украинские войска потеряли за сутки около 1450 военнослужащих, средства ПВО сбили ночью 19 беспилотников над семью регионами России, возгорания произошли на... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
волгоградская область
киев
дмитрий песков
дональд трамп
юрий ушаков
вооруженные силы украины
россия
волгоградская область
киев
россия, волгоградская область, киев, дмитрий песков, дональд трамп, юрий ушаков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине

Спецоперация, 9 октября: ВСУ потеряли около 1450 военных за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки около 1450 военнослужащих, средства ПВО сбили ночью 19 беспилотников над семью регионами России, возгорания произошли на объектах ТЭК после атаки БПЛА в Волгоградской области.

ВСУ потеряли около 1450 военных за сутки

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Ситуация обострилась". СМИ узнали о новой проблеме Украины на фронте
Вчера, 18:31
Украинские войска потеряли за сутки около 1450 военнослужащих и 19 бронемашин, следует из сводки Минобороны РФ. Нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 112 БПЛА, уточнили в ведомстве.

ПВО сбила ночью 19 БПЛА над 7 регионами России

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь девять беспилотников над Волгоградской областью, по три - над Брянской и Курской областями и по одному - над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями, сообщили в МО РФ.

Возгорания произошли на объектах ТЭК в Волгоградской области

Возгорания произошли на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотника в Волгоградской области, в Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Позже в администрации региона сообщили, что открытые участки горения на объектах топливно-энергетического комплекса в Котовском районе Волгоградской области ликвидированы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ВСУ подорвали аммиакопровод "Тольятти — Одесса"
Вчера, 18:43

Киев не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков

Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу, ей кажется, что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило. По словам Пескова, в настоящее время обозначилась серьезная пауза в процессе диалога по украинскому урегулированию.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Поставки Tomahawk Киеву не переломят ход конфликта, считает экс-офицер СБУ
Вчера, 15:54

Трамп заявил, что конфликт между РФ и Украиной будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной в конечном счете будет урегулирован.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новая встреча президентов России и США сейчас не стоит на повестке дня. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков напомнил позднее, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске договорились о существенных элементах, которые могли бы стать основой украинского урегулирования. Он подчеркнул, что РФ и США продолжают контакты, в том числе на уровне администраций президентов. По словам Ушакова, контакты осуществляются на основе пониманий, сформулированных перед и во время встречи на Аляске, но эти договоренности не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире.
Работы на месте массового захоронения мирных жителей в Северодонецке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолгоградская областьКиевДмитрий ПесковДональд ТрампЮрий УшаковВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
