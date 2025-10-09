Спецоперация, 9 октября: ВСУ потеряли около 1450 военных за сутки

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки около 1450 военнослужащих, средства ПВО сбили ночью 19 беспилотников над семью регионами России, возгорания произошли на объектах ТЭК после атаки БПЛА в Волгоградской области.
ВСУ потеряли около 1450 военных за сутки
Украинские войска потеряли за сутки около 1450 военнослужащих и 19 бронемашин, следует из сводки Минобороны РФ. Нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 112 БПЛА, уточнили в ведомстве.
ПВО сбила ночью 19 БПЛА над 7 регионами России
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь девять беспилотников над Волгоградской областью, по три - над Брянской и Курской областями и по одному - над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями, сообщили в МО РФ.
Возгорания произошли на объектах ТЭК в Волгоградской области
Возгорания произошли на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотника в Волгоградской области, в Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Позже в администрации региона сообщили, что открытые участки горения на объектах топливно-энергетического комплекса в Котовском районе Волгоградской области ликвидированы.
ВСУ подорвали аммиакопровод "Тольятти — Одесса"
Киев не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков
Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу, ей кажется, что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило. По словам Пескова, в настоящее время обозначилась серьезная пауза в процессе диалога по украинскому урегулированию.
Трамп заявил, что конфликт между РФ и Украиной будет урегулирован
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной в конечном счете будет урегулирован.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новая встреча президентов России и США сейчас не стоит на повестке дня. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков напомнил позднее, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске договорились о существенных элементах, которые могли бы стать основой украинского урегулирования. Он подчеркнул, что РФ и США продолжают контакты, в том числе на уровне администраций президентов. По словам Ушакова, контакты осуществляются на основе пониманий, сформулированных перед и во время встречи на Аляске, но эти договоренности не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире.