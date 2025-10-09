Спецоперация, 9 октября: ВСУ потеряли около 1450 военных за сутки

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки около 1450 военнослужащих, средства ПВО сбили ночью 19 беспилотников над семью регионами России, возгорания произошли на объектах ТЭК после атаки БПЛА в Волгоградской области.

Украинские войска потеряли за сутки около 1450 военнослужащих и 19 бронемашин, следует из сводки Минобороны РФ. Нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 112 БПЛА, уточнили в ведомстве.