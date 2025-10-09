https://ria.ru/20251009/sovfed-2047182726.html

В Совфеде предложили завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году

В Совфеде предложили завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сенаторы предлагают правительству завершить эксперимент, связанный с самозанятыми, к 2026 году, следует из постановления Совета Федерации по итогам выступления в верхней палате руководителя министра экономического развития Максима Решетникова.Этот вопрос отражен в постановлении "О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития Российской Федерации"."Выслушав информацию министра экономического развития РФ о текущем состоянии экономики, предложить правительству России: оценить результаты эксперимента по внедрению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". По итогам анализа рассмотреть возможность окончания эксперимента в 2026 году и разрабатывать дополнительные меры, чтобы избежать занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц в случаях, когда нанимают работников", — указано в документе. Ранее Решетников сообщил, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не ожидается, это является принципиальной позицией российского кабмина. Однако это не освобождает от ответственности тех работодателей, которые вместо найма по трудовому договору пытаются использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых, отметил глава ведомства.Физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые не занимаются наймом работников и не имеют работодателя, могут воспользоваться специальным налоговым режимом "Налог на профессиональный доход".

