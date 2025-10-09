Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и ПАО "Газпром" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/sotrudnichestvo-2047365531.html
ВТБ и ПАО "Газпром" договорились о расширении сотрудничества
ВТБ и ПАО "Газпром" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 09.10.2025
ВТБ и ПАО "Газпром" договорились о расширении сотрудничества
ВТБ и ПАО "Газпром" заключили меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном газовом форуме – 2025, сообщает пресс-служба финорганизации. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:09:00+03:00
2025-10-09T19:09:00+03:00
экономика
россия
газпром
виталий сергейчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934052555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47ecbfe9be82e75f4738c9adc11c4ff3.jpg
https://ria.ru/20251008/ekonomika-2047160114.html
https://ria.ru/20251009/vtb-2047272842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934052555_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_7bbb754e629c8654f58085d9c0dc9bb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, виталий сергейчук
Экономика, Россия, Газпром, Виталий Сергейчук
ВТБ и ПАО "Газпром" договорились о расширении сотрудничества

ВТБ и ПАО "Газпром" подписали меморандум о расширении сотрудничества

© iStock.com / skynesherПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© iStock.com / skynesher
Подписание документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВТБ и ПАО "Газпром" заключили меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном газовом форуме – 2025, сообщает пресс-служба финорганизации.
Со стороны ВТБ документ подписал член правления банка Виталий Сергейчук, со стороны ПАО "Газпром" — заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Газпром" и Казахстан договорились о долгосрочной переработке газа
8 октября, 22:04
На подписании присутствовал председатель правления ПАО "Газпром".
Соглашение предусматривает расширение взаимодействия в области корпоративного и проектного финансирования, рынков капитала, а также усиление сотрудничества в сфере транзакционного бизнеса.
"Нефтегазовая отрасль — это стратегическая опора российской экономики. Она формирует значительную часть бюджета, обеспечивает миллионы рабочих мест и является драйвером технологического развития. Для ВТБ крайне важно поддерживать лидеров сектора. Сотрудничество с ПАО "Газпром" мы рассматриваем как долгосрочное взаимовыгодное партнерство", — приводит пресс-служба слова Сергейчука.
С 7 по 10 октября в России проходит XIV Петербургский международный газовый форум.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ВТБ: На рынке цифровых валют центробанков появятся "ядра" и "коридоры"
Вчера, 14:00
 
ЭкономикаРоссияГазпромВиталий Сергейчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала