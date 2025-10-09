ВТБ и ПАО "Газпром" договорились о расширении сотрудничества

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВТБ и ПАО "Газпром" заключили меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном газовом форуме – 2025, сообщает пресс-служба финорганизации.

Со стороны ВТБ документ подписал член правления банка Виталий Сергейчук, со стороны ПАО "Газпром" — заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

На подписании присутствовал председатель правления ПАО "Газпром".

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия в области корпоративного и проектного финансирования, рынков капитала, а также усиление сотрудничества в сфере транзакционного бизнеса.

"Нефтегазовая отрасль — это стратегическая опора российской экономики. Она формирует значительную часть бюджета, обеспечивает миллионы рабочих мест и является драйвером технологического развития. Для ВТБ крайне важно поддерживать лидеров сектора. Сотрудничество с ПАО "Газпром" мы рассматриваем как долгосрочное взаимовыгодное партнерство", — приводит пресс-служба слова Сергейчука.