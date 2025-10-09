Рейтинг@Mail.ru
"Авито" и "АльфаСтрахование" подписали соглашение о партнерстве - РИА Новости, 09.10.2025
15:04 09.10.2025
"Авито" и "АльфаСтрахование" подписали соглашение о партнерстве
"Авито" и "АльфаСтрахование" подписали соглашение о партнерстве - РИА Новости, 09.10.2025
"Авито" и "АльфаСтрахование" подписали соглашение о партнерстве
"Авито" и "АльфаСтрахование" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках юбилейного Х Форума инновационных финансовых технологий "Финополис",... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:04:00+03:00
2025-10-09T15:04:00+03:00
авито
альфастрахование
партнерство
Новости
ru-RU
авито, альфастрахование, партнерство
Авито, АльфаСтрахование, партнерство

"Авито" и "АльфаСтрахование" подписали соглашение о партнерстве

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. "Авито" и "АльфаСтрахование" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках юбилейного Х Форума инновационных финансовых технологий "Финополис", сообщает пресс-служба страховой компании.
Подписи под документом поставили генеральный директор "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов и директор стратегических партнерств "Авито" Александр Самсонов.
Сотрудничество сторон предполагает развитие совместных решений в сферах страхования долгосрочной и краткосрочной аренды недвижимости, а также гарантии на электронику, приобретенную на платформе "Авито".
"Интеграция с цифровыми платформами, развитие партнерств за пределами финансовой сферы и бесшовный пользовательский опыт — это те направления, которые сегодня определяют будущее страхового рынка. Мы стремимся к тому, чтобы страхование воспринималось как удобный, полезный, без лишней бюрократии и простой инструмент. Наш проект с "Авито" — отличный пример того, как страховой продукт может стать частью повседневной жизни человека", — рассказал Скворцов.
Как отметил Самсонов, подписанное партнерство позволит усилить защиту пользователей и интегрировать инновационные страховые продукты прямо в сервис.
"Это логичный шаг в развитии наших сервисов, которые делают онлайн-опыт не только удобным, но и максимально надежным", — подчеркнул директор стратегических партнерств "Авито".
В рамках соглашения стороны планируют создавать координационные комитеты и рабочие группы для реализации совместных инициатив. Такой формат позволит системно выстраивать взаимодействие и запускать новые проекты, соответствующие потребностям пользователей.
В перспективе партнерство может быть расширено на смежные сегменты, включая страхование в сфере недвижимости, товаров, работы и услуг, а также для развития комплексных продуктово-страховых решений. Для компаний это станет возможностью задавать новые стандарты качества услуг и укрепить лидерские позиции на цифровом рынке.
Заголовок открываемого материала