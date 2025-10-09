https://ria.ru/20251009/soglashenie-2047234470.html
Росгвардия и Национальная гвардия Таджикистана заключили соглашение
Росгвардия и национальная гвардия Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
