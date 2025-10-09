Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия и Национальная гвардия Таджикистана заключили соглашение - РИА Новости, 09.10.2025
11:38 09.10.2025 (обновлено: 11:43 09.10.2025)
Росгвардия и Национальная гвардия Таджикистана заключили соглашение
Росгвардия и Национальная гвардия Таджикистана заключили соглашение
Росгвардия и национальная гвардия Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
Новости
таджикистан, душанбе, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Таджикистан, Душанбе, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Росгвардия и Национальная гвардия Таджикистана заключили соглашение

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Росгвардия и национальная гвардия Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
"Командующий национальной гвардией Республики Таджикистан Бободжон Джамолзода и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Васильевич Золотов приглашаются для обмена соглашением о сотрудничестве", - объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.
