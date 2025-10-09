Рейтинг@Mail.ru
01:40 09.10.2025 (обновлено: 01:44 09.10.2025)
СМИ: лидер ХАМАС и глава разведки Египта обсуждают соглашение по Газе
Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и глава разведки Египта проводят встречу для внесения последних штрихов в "историческое" соглашение по Газе, передает РИА Новости, 09.10.2025
в мире, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и глава разведки Египта проводят встречу для внесения последних штрихов в "историческое" соглашение по Газе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, проинформированный о переговорах.
"Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя встречается с главой египетской разведки, чтобы внести последние штрихи в "историческое" соглашение по Газе", - передает агентство.
По словам источника, о соглашении может быть объявлено в четверг.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera
В миреЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
