СМИ: лидер ХАМАС и глава разведки Египта обсуждают соглашение по Газе
СМИ: лидер ХАМАС и глава разведки Египта обсуждают соглашение по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
СМИ: лидер ХАМАС и глава разведки Египта обсуждают соглашение по Газе
Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и глава разведки Египта проводят встречу для внесения последних штрихов в "историческое" соглашение по Газе, передает РИА Новости, 09.10.2025
СМИ: лидер ХАМАС и глава разведки Египта обсуждают соглашение по Газе
