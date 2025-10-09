Рейтинг@Mail.ru
10:51 09.10.2025 (обновлено: 11:56 09.10.2025)
СМИ: Австрия и Словакия критикуют новые санкции ЕС против России
Австрия и Словакия продолжают высказывать нарекания в отношении новых антироссийских санкций ЕС, Венгрия в свою очередь, по-видимому, отказалась от своих... РИА Новости, 09.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Австрия и Словакия продолжают высказывать нарекания в отношении новых антироссийских санкций ЕС, Венгрия в свою очередь, по-видимому, отказалась от своих претензий в вопросе российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники после встречи постпредов стран ЕС передавало, что почти все страны Евросоюза поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков высказался о европейских санкциях
2 октября, 17:52
Австрии и Словакии до сих пор есть возражения против нового раунда санкций", - говорится в публикации.
Отмечается, что Австрия до сих пор добивается уточнений в отношении ограничения передвижения российских дипломатов, хотя в Брюсселе ожидают, что в течение ближайших дней этот запрос будет удовлетворен. По данным издания, в ходе встречи постпредов ЕС посланник Словакии, высказался против дополнительных санкций против РФ.
"Посланник Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы оспорить эмбарго на СПГ", - уточняет EUObserver.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
1 октября, 23:42
 
