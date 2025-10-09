МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Австрия и Словакия продолжают высказывать нарекания в отношении новых антироссийских санкций ЕС, Венгрия в свою очередь, по-видимому, отказалась от своих претензий в вопросе российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов.
"У Австрии и Словакии до сих пор есть возражения против нового раунда санкций", - говорится в публикации.
Отмечается, что Австрия до сих пор добивается уточнений в отношении ограничения передвижения российских дипломатов, хотя в Брюсселе ожидают, что в течение ближайших дней этот запрос будет удовлетворен. По данным издания, в ходе встречи постпредов ЕС посланник Словакии, высказался против дополнительных санкций против РФ.
"Посланник Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы оспорить эмбарго на СПГ", - уточняет EUObserver.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.