Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 09.10.2025 (обновлено: 12:31 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/siriya-2047246160.html
Минобороны Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС
Минобороны Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС - РИА Новости, 09.10.2025
Минобороны Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС
Курдские формирования нарушили режим прекращения огня и нанесли удар по позициям сирийской армии на востоке провинции Алеппо, говорится в заявлении министерства РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:21:00+03:00
2025-10-09T12:31:00+03:00
сирия
алеппо
восток
в мире
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047168996.html
сирия
алеппо
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, алеппо, восток, в мире, сирийские демократические силы
Сирия, Алеппо, Восток, В мире, Сирийские демократические силы
Минобороны Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС

МО Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС в Алеппо

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Курдские формирования нарушили режим прекращения огня и нанесли удар по позициям сирийской армии на востоке провинции Алеппо, говорится в заявлении министерства обороны САР.
"Менее чем через 48 часов после объявления о прекращении огня СДС ("Сирийские демократические силы" - ред.) нарушили договор более 10 раз, атаковав позиции армии на местах дислокации на востоке Алеппо", - цитирует заявление сирийский телеканал Al-Ekhabaria.
Согласно коммюнике, в результате обстрела армейских позиций в районе дамбы Тишрин один военнослужащий убит и несколько получили ранения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
8 октября, 23:55
 
СирияАлеппоВостокВ миреСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала