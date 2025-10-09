https://ria.ru/20251009/siriya-2047246160.html
Минобороны Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС
Курдские формирования нарушили режим прекращения огня и нанесли удар по позициям сирийской армии на востоке провинции Алеппо, говорится в заявлении министерства
2025-10-09T12:21:00+03:00
2025-10-09T12:21:00+03:00
2025-10-09T12:31:00+03:00
Минобороны Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС
