Сийярто прокомментировал слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС

БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в последнюю очередь будет принимать решение, вступит Украина в ЕС или нет, это зависит от стран-членов, а утверждать обратное значит утратить связь с реальностью, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.