Сийярто прокомментировал слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 09.10.2025
14:07 09.10.2025 (обновлено: 21:04 09.10.2025)
Сийярто прокомментировал слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Владимир Зеленский в последнюю очередь будет принимать решение, вступит Украина в ЕС или нет, это зависит от стран-членов, а утверждать обратное значит утратить РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:07:00+03:00
2025-10-09T21:04:00+03:00
Сийярто прокомментировал слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Сийярто: Зеленского в последнюю очередь спросят, вступит ли Украина в ЕС

Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в последнюю очередь будет принимать решение, вступит Украина в ЕС или нет, это зависит от стран-членов, а утверждать обратное значит утратить связь с реальностью, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Зеленский предложил изменить правила приема в Евросоюз, чтобы обойти венгерское вето на вступление Киева в сообщество. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский пытается моральным шантажом заставить Венгрию поддержать его членство в ЕС, но этого не произойдет.
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
7 октября, 12:22
"Я думаю, президент Украины полностью потерял связь с реальностью, и, возможно, именно это объясняет, почему он говорит вещи, от которых обычно рушится потолок. То есть он говорит, что станет членом Евросоюза, и точка. Уважаемый господин президент, Вы будете принимать это решение в последнюю очередь. Кто станет членом ЕС, решают не те, кто хочет вступить, а те, кто уже в нём", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Ранее Сийярто заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы нарушении украинской границы венгерскими дронами.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Орбан заявлял, что, чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против.
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Зеленский поставил Трампу новое условие
Вчера, 10:45
 
