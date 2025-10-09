В Швейцарии крупная партия призвала отменить статус для украинских беженцев

ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Защитный статус для украинских беженцев в Швейцарии должен быть отменен, так как является бременем для швейцарских налогоплательщиков и нарушает данное федеральным советом обещание о временном применении этой меры, заявили в крупнейшей партии в парламенте конфедерации "Демократический союз центра" (UDC).

В среду швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам до 4 марта 2027 года.

"Мы призываем федеральный совет немедленно прекратить свою недобросовестную политику и защитить интересы населения Швейцарии : не продлевать действие статуса защиты S, немедленно рассмотреть вопрос об отмене статуса защиты S для всех, ограничить защиту лицами, прибывшими из зон боевых действий, ввести четкие трудовые обязательства для всех лиц трудоспособного возраста, имеющих статус защиты", - сообщили в партии.

Там также указали на необходимость "бороться со злоупотреблениями" данной защитой, в том числе ограничить "туристические поездки" таких лиц на Украину

"UDC осуждает эту несправедливую тактику, которая приводит к постоянной иммиграции в швейцарские социальные системы и обходится налогоплательщикам в миллиарды долларов", - сообщила партия в коммюнике.

В партии отметили, что эта политика "нечестна по отношению к гражданам Швейцарии", так как продление этого типа разрешения на пребывание в четвертый раз означает, что украинцы смогут находиться в стране в течение пяти лет, что даст им впоследствии право получить многолетний вид на жительство.

"Таким образом, временная защита окончательно становится для Швейцарии постоянным бременем... Финансовые последствия этой политики катастрофичны. Расходы только для Конфедерации составляют миллиарды франков. К этому добавляется огромное бремя, которое ложится на кантоны и муниципалитеты, которые обязаны предоставлять жильё и нести расходы на социальную помощь", - отмечается в заявлении.

В UDC также указали на то, что лишь "малая часть" из прибывших в страну украинцев трудоустроена.

Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также воссоединения семьи. Мера вступила в силу 20 мая 2022 года.