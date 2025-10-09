Рейтинг@Mail.ru
21:32 09.10.2025
В Швейцарии крупная партия призвала отменить статус для украинских беженцев
в мире, швейцария, украина
В мире, Швейцария, Украина
В Швейцарии крупная партия призвала отменить статус для украинских беженцев

Швейцарская партия UDC призвала отменить статус защиты для украинских беженцев

ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Защитный статус для украинских беженцев в Швейцарии должен быть отменен, так как является бременем для швейцарских налогоплательщиков и нарушает данное федеральным советом обещание о временном применении этой меры, заявили в крупнейшей партии в парламенте конфедерации "Демократический союз центра" (UDC).
В среду швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам до 4 марта 2027 года.
Берн - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Швейцария может пересмотреть ограничения на поставки оружия Украине
30 сентября, 13:10
"Мы призываем федеральный совет немедленно прекратить свою недобросовестную политику и защитить интересы населения Швейцарии: не продлевать действие статуса защиты S, немедленно рассмотреть вопрос об отмене статуса защиты S для всех, ограничить защиту лицами, прибывшими из зон боевых действий, ввести четкие трудовые обязательства для всех лиц трудоспособного возраста, имеющих статус защиты", - сообщили в партии.
Там также указали на необходимость "бороться со злоупотреблениями" данной защитой, в том числе ограничить "туристические поездки" таких лиц на Украину.
"UDC осуждает эту несправедливую тактику, которая приводит к постоянной иммиграции в швейцарские социальные системы и обходится налогоплательщикам в миллиарды долларов", - сообщила партия в коммюнике.
В партии отметили, что эта политика "нечестна по отношению к гражданам Швейцарии", так как продление этого типа разрешения на пребывание в четвертый раз означает, что украинцы смогут находиться в стране в течение пяти лет, что даст им впоследствии право получить многолетний вид на жительство.
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Польше заставят украинцев перерегистрировать машины
Вчера, 20:19
"Таким образом, временная защита окончательно становится для Швейцарии постоянным бременем... Финансовые последствия этой политики катастрофичны. Расходы только для Конфедерации составляют миллиарды франков. К этому добавляется огромное бремя, которое ложится на кантоны и муниципалитеты, которые обязаны предоставлять жильё и нести расходы на социальную помощь", - отмечается в заявлении.
В UDC также указали на то, что лишь "малая часть" из прибывших в страну украинцев трудоустроена.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также воссоединения семьи. Мера вступила в силу 20 мая 2022 года.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 23 июня 2025 года почти 69 тысяч украинцев имели статус S в Швейцарии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Просто сумасшедшие". Во Франции ответили на дерзкий выпад Зеленского
Вчера, 21:29
 
