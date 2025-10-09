Более 1,6 тыс семей Хабаровского края применили региональный маткапитал

ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости. Более 1,6 тысячи семей Хабаровского края распорядились в 2025 году региональным материнским капиталом благодаря различным мерам поддержки, в том числе по национальному проекту "Семья", сообщает правительство региона.

"Все больше молодых семей Хабаровского края принимают решение завести детей. Этому способствуют различные меры поддержки, инициированные в том числе в рамках президентского нацпроекта "Семья". Например, при рождении второго ребенка можно получить региональный маткапитал. С начала года данной мерой поддержки распорядились более 1600 семей", - говорится в сообщении краевого правительства.

Среди получателей регматкапитала, например, семья Ахтырских. Глава семьи Егор - ветеран специальной военной операции (СВО), который выполнял боевые задачи в должности командира мотострелкового взвода. В 2023 году он получил тяжелое ранение, прошел курс реабилитации и сейчас работает заместителем руководителя филиала фонда "Защитники Отечества", сообщают в региональном правительстве.

Также молодой человек учится в магистратуре в Тихоокеанском государственном университете, активный участник ассоциации ветеранов СВО - занимается патриотическим воспитанием молодежи, проводит уроки мужества в школах, университетах. Кроме того, он - участник программы "Герои Востока", которая позволяет получить профессиональные знания, развить свои управленческие навыки для дальнейшего трудоустройства в исполнительных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях региона.

"Все, что я делал и продолжаю делать, это все для счастливого будущего моих детей. Я стараюсь быть для них опорой и вдохновением, чтобы они росли уверенными в себе и стремящимися к лучшему. Быть героем для своей семьи – это, наверное, самое главное в жизни каждого мужчины. Я верю, что именно через свою ответственность, заботу и поддержку я смогу показать им, как важно добиваться целей и оставаться человеком с высокой моральной позицией", - сказал глава семьи Ахтырских, его слова приводятся в сообщении правительства края.

Летом в семье Ахтырских появилась на свет долгожданная дочь, сообщает региональное правительство. В связи с рождением второго ребенка семья получила региональный маткапитал по новому нацпроекту "Семья".

По данным замминистра – начальника управления соцподдержки населения минсоцзащиты края Ольги Кучаевой, величина регматкапитала составляет 30% от федерального маткапитала, который с 1 февраля 2025 года был проиндексирован на 9,5%. Он становится дополнением к федеральному маткапиталу, а вместе обе суммы позволяют улучшить жилищные условия. Этими средствами можно распорядиться по трем направлениям: на образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, или на улучшение жилищных условий. В настоящее время сумма регматкапитала составляет почти 274 тысячи рублей. Условие для его получения - наличие регистрации по месту жительства в регионе и одобренное решение о предоставлении федерального материнского капитала.