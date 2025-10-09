Рейтинг@Mail.ru
Более 1,6 тыс семей Хабаровского края применили региональный маткапитал - РИА Новости, 09.10.2025
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
14:16 09.10.2025
Более 1,6 тыс семей Хабаровского края применили региональный маткапитал
Более 1,6 тыс семей Хабаровского края применили региональный маткапитал - РИА Новости, 09.10.2025
Более 1,6 тыс семей Хабаровского края применили региональный маткапитал
Более 1,6 тысячи семей Хабаровского края распорядились в 2025 году региональным материнским капиталом благодаря различным мерам поддержки, в том числе по... РИА Новости, 09.10.2025
хабаровский край
хабаровский край
семья
хабаровский край
хабаровский край, семья
Хабаровский край, Хабаровский край, Семья
Более 1,6 тыс семей Хабаровского края применили региональный маткапитал

Более 1,6 тыс семей Хабаровского края применили региональный маткапитал в 2025 г

Семья
Семья - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Семья. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости. Более 1,6 тысячи семей Хабаровского края распорядились в 2025 году региональным материнским капиталом благодаря различным мерам поддержки, в том числе по национальному проекту "Семья", сообщает правительство региона.
"Все больше молодых семей Хабаровского края принимают решение завести детей. Этому способствуют различные меры поддержки, инициированные в том числе в рамках президентского нацпроекта "Семья". Например, при рождении второго ребенка можно получить региональный маткапитал. С начала года данной мерой поддержки распорядились более 1600 семей", - говорится в сообщении краевого правительства.
Среди получателей регматкапитала, например, семья Ахтырских. Глава семьи Егор - ветеран специальной военной операции (СВО), который выполнял боевые задачи в должности командира мотострелкового взвода. В 2023 году он получил тяжелое ранение, прошел курс реабилитации и сейчас работает заместителем руководителя филиала фонда "Защитники Отечества", сообщают в региональном правительстве.
Также молодой человек учится в магистратуре в Тихоокеанском государственном университете, активный участник ассоциации ветеранов СВО - занимается патриотическим воспитанием молодежи, проводит уроки мужества в школах, университетах. Кроме того, он - участник программы "Герои Востока", которая позволяет получить профессиональные знания, развить свои управленческие навыки для дальнейшего трудоустройства в исполнительных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях региона.
"Все, что я делал и продолжаю делать, это все для счастливого будущего моих детей. Я стараюсь быть для них опорой и вдохновением, чтобы они росли уверенными в себе и стремящимися к лучшему. Быть героем для своей семьи – это, наверное, самое главное в жизни каждого мужчины. Я верю, что именно через свою ответственность, заботу и поддержку я смогу показать им, как важно добиваться целей и оставаться человеком с высокой моральной позицией", - сказал глава семьи Ахтырских, его слова приводятся в сообщении правительства края.
Летом в семье Ахтырских появилась на свет долгожданная дочь, сообщает региональное правительство. В связи с рождением второго ребенка семья получила региональный маткапитал по новому нацпроекту "Семья".
По данным замминистра – начальника управления соцподдержки населения минсоцзащиты края Ольги Кучаевой, величина регматкапитала составляет 30% от федерального маткапитала, который с 1 февраля 2025 года был проиндексирован на 9,5%. Он становится дополнением к федеральному маткапиталу, а вместе обе суммы позволяют улучшить жилищные условия. Этими средствами можно распорядиться по трем направлениям: на образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, или на улучшение жилищных условий. В настоящее время сумма регматкапитала составляет почти 274 тысячи рублей. Условие для его получения - наличие регистрации по месту жительства в регионе и одобренное решение о предоставлении федерального материнского капитала.
Как информирует краевое правительство, кроме регионального маткапитала нацпроектом "Семья" предусмотрены и другие меры поддержки. В их числе единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
