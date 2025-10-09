https://ria.ru/20251009/saratov-2047169775.html
В Саратове ввели временные ограничения на полеты
В Саратове ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.10.2025
