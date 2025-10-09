Рейтинг@Mail.ru
17:26 09.10.2025 (обновлено: 17:27 09.10.2025)
2025
США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию

Минфин США снял санкции с турецкой судостроительной компании Kuzey Star

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию Kuzey Star, ранее фигурировавшую в документах как "связанная с Россией", говорится в обнародованном в четверг уведомлении американского министерства финансов.
Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), компания исключена из перечня организаций, подпадающих под санкции в рамках ограничительных мер против России.
В уведомлении не уточняется причина снятия ограничений.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара
25 сентября, 19:26
 
