США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию
США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию - РИА Новости, 09.10.2025
США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию
США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию Kuzey Star, ранее фигурировавшую в документах как "связанная с Россией"
2025-10-09T17:26:00+03:00
2025-10-09T17:26:00+03:00
2025-10-09T17:27:00+03:00
сша
россия
экономика
санкции в отношении россии
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию
Минфин США снял санкции с турецкой судостроительной компании Kuzey Star