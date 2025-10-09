https://ria.ru/20251009/rostehnadzor-2047253094.html
Ростехнадзор приостановил работу на шахте в Кузбассе на три месяца
кемеровская область
Ростехнадзор приостановил работу на шахте в Кузбассе на три месяца
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ростехнадзор приостановил на 90 суток работу на шахте "Ерунаковская 8" компании "Южкузбассуголь" (входит в ПАО "Распадская"), где ранее произошло обрушение горной породы, сообщил помощник руководителя ведомства Андрей Виль.
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ерунаковская 8" в Кузбассе, был эвакуирован 151 горняк, пострадавших не было, об этом в воскресенье сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области
. В пресс-службе "Распадской" тогда уточнили, что причины случившегося на шахте выясняются. На деятельность предприятия данная ситуация не повлияла, добавили в компании.
"Сибирским управлением Ростехнадзора
было составлено шесть протоколов о временном запрете деятельности… 5 октября 2025 года на ведение горных работ по выемке угля в лаве… филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" АО "Объединенная Угольная Компания "Южкузбассуголь
", допущен инцидент – высыпание горной массы в горную выработку… Решение Ростехнадзора – 90 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Среди выявленных регулятором нарушений - несоблюдение требований документации при проведении и креплении горной выработки, несоответствие фактического сечения горной выработки проектным решениям, невыполнение требований проектных решений при проветривании очистного забоя, уточнил Виль в своем Telegram-канале.
Группа "Распадская
" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Компания принадлежит металлургическому холдингу "Евраз".
"Евраз" в конце 2020 года консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская", передав на ее баланс "Южкузбассуголь".