Ростехнадзор приостановил работу на шахте в Кузбассе на три месяца

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ростехнадзор приостановил на 90 суток работу на шахте "Ерунаковская 8" компании "Южкузбассуголь" (входит в ПАО "Распадская"), где ранее произошло обрушение горной породы, сообщил помощник руководителя ведомства Андрей Виль.

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ерунаковская 8" в Кузбассе, был эвакуирован 151 горняк, пострадавших не было, об этом в воскресенье сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области . В пресс-службе "Распадской" тогда уточнили, что причины случившегося на шахте выясняются. На деятельность предприятия данная ситуация не повлияла, добавили в компании.

"Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено шесть протоколов о временном запрете деятельности… 5 октября 2025 года на ведение горных работ по выемке угля в лаве… филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" АО "Объединенная Угольная Компания " Южкузбассуголь ", допущен инцидент – высыпание горной массы в горную выработку… Решение Ростехнадзора – 90 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Среди выявленных регулятором нарушений - несоблюдение требований документации при проведении и креплении горной выработки, несоответствие фактического сечения горной выработки проектным решениям, невыполнение требований проектных решений при проветривании очистного забоя, уточнил Виль в своем Telegram-канале.

Группа " Распадская " объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Компания принадлежит металлургическому холдингу "Евраз".