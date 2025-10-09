Рейтинг@Mail.ru
16:30 09.10.2025 (обновлено: 17:10 09.10.2025)
На Западе запаниковали после заявления фон дер Ляйен о войне с Россией
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России.

"Она утверждает, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств. Не может быть ничего более далекого от реальности. <...> Мы должны понимать, насколько опасной становится эта женщина для Европы", — говорится в публикации.
Мема добавил, что такие поджигатели войны вместо того, чтобы работать над деэскалацией, усиливают воинственный настрой, обещая жесткий ответ на ложные угрозы, якобы исходящие из России

В четверг фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европейского союза "частью гибридной войны", при этом ни по одному из случаев не было представлено доказательств причастности России.

Ранее СМИ нескольких европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
