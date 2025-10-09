Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX

СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Россияне смогут оформить цифровой ID через онлайн-платформу Max в упрощенном формате с помощью водительских прав на "Госуслугах", заявил глава VK Владимир Кириенко на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МAX>>>
"На старте цифровой ID был доступен только по биометрии или заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности цифрового ID", - сказал Кириенко.
Цифровой ID, выпущенный таким способом можно использовать только для подтверждения возраста, объяснил гендиректор VK.
Для оформления в упрощенном формате пользователю достаточно иметь водительское удостоверение в приложении "Госуслуг". Чтобы это сделать, нужно выбрать в профиле иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать". После этого пользователю необходимо дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в Госуслуги" и выбрать подтверждение личности по водительским правам.
Таким образом, сейчас россияне могут создать цифровой ID тремя способами - с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждый 30 секунд.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек
6 октября, 13:21