15:47 09.10.2025
Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX
технологии, россия, владимир кириенко, мессенджер max
Технологии, Россия, Владимир Кириенко, Мессенджер Max
Мессенджер Max. Архивное фото
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Россияне смогут оформить цифровой ID через онлайн-платформу Max в упрощенном формате с помощью водительских прав на "Госуслугах", заявил глава VK Владимир Кириенко на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
"На старте цифровой ID был доступен только по биометрии или заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности цифрового ID", - сказал Кириенко.
Цифровой ID, выпущенный таким способом можно использовать только для подтверждения возраста, объяснил гендиректор VK.
Для оформления в упрощенном формате пользователю достаточно иметь водительское удостоверение в приложении "Госуслуг". Чтобы это сделать, нужно выбрать в профиле иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать". После этого пользователю необходимо дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в Госуслуги" и выбрать подтверждение личности по водительским правам.
Таким образом, сейчас россияне могут создать цифровой ID тремя способами - с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждый 30 секунд.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
ТехнологииРоссияВладимир КириенкоМессенджер Max
 
 
