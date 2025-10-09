Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX

Для оформления в упрощенном формате пользователю достаточно иметь водительское удостоверение в приложении "Госуслуг". Чтобы это сделать, нужно выбрать в профиле иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать". После этого пользователю необходимо дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в Госуслуги" и выбрать подтверждение личности по водительским правам.