Россия представила ОЗХО новые свидетельства применения ВСУ химоружия

ГААГА, 9 окт - РИА Новости. Россия представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новую порцию зафиксированных лабораторией Минобороны РФ свидетельств использования ВСУ химического оружия, сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Наши противники... закрывают глаза на использование ВСУ химоружия, не замечают, что на Украине развернута целая сеть лабораторий по производству токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ. Новая порция зафиксированных сертифицированной лабораторией Минобороны России и проанализированных в соответствии с высокими стандартами ОЗХО свидетельств была представлена нами накануне текущей сессии Исполсовета", - заявил Тарабрин в ходе 110-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
По его словам, российская сторона проинформировала организацию, в частности, "об обнаружении в мае 2025 года в населенном пункте Ильинка (Донецкая Народная Республика Российской Федерации) комплектов самодельных взрывных устройств с пробирками, наполненными смесью токсичных химикатов (раствор хлорацетофенона в хлорпикрине)".