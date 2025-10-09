Россия представила ОЗХО новые свидетельства применения ВСУ химоружия

По его словам, российская сторона проинформировала организацию, в частности, "об обнаружении в мае 2025 года в населенном пункте Ильинка (Донецкая Народная Республика Российской Федерации) комплектов самодельных взрывных устройств с пробирками, наполненными смесью токсичных химикатов (раствор хлорацетофенона в хлорпикрине)".