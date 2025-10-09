Рейтинг@Mail.ru
Россия представила ОЗХО новые свидетельства применения ВСУ химоружия
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 09.10.2025
Россия представила ОЗХО новые свидетельства применения ВСУ химоружия
Россия представила ОЗХО новые свидетельства применения ВСУ химоружия
Россия представила ОЗХО новые свидетельства применения ВСУ химоружия

Тарабин: Россия представила ОЗХО новые свидетельства применения ВСУ химоружия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
ГААГА, 9 окт - РИА Новости. Россия представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новую порцию зафиксированных лабораторией Минобороны РФ свидетельств использования ВСУ химического оружия, сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Наши противники... закрывают глаза на использование ВСУ химоружия, не замечают, что на Украине развернута целая сеть лабораторий по производству токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ. Новая порция зафиксированных сертифицированной лабораторией Минобороны России и проанализированных в соответствии с высокими стандартами ОЗХО свидетельств была представлена нами накануне текущей сессии Исполсовета", - заявил Тарабрин в ходе 110-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
По его словам, российская сторона проинформировала организацию, в частности, "об обнаружении в мае 2025 года в населенном пункте Ильинка (Донецкая Народная Республика Российской Федерации) комплектов самодельных взрывных устройств с пробирками, наполненными смесью токсичных химикатов (раствор хлорацетофенона в хлорпикрине)".
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Тарабрин рассказал о реакции в ОЗХО на использование ВСУ химоружия
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
