Рейтинг@Mail.ru
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/rossija-2047360118.html
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев - РИА Новости, 09.10.2025
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев
Россия была и будет союзником и стратегическим партнёром Казахстана, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "Центральная Азия... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:38:00+03:00
2025-10-09T18:38:00+03:00
в мире
россия
казахстан
душанбе
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726545_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_4b48defab2633c56cfe5f73fa52086cd.jpg
https://ria.ru/20251007/pozdravlenie-2046837376.html
https://ria.ru/20251008/ekonomika-2047160114.html
россия
казахстан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726545_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_945de4ecc00d43b989080ca2a95ef890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, душанбе, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Душанбе, Касым-Жомарт Токаев
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев

Президент Казахстана Токаев рассказал о партнерстве с Россией

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия была и будет союзником и стратегическим партнёром Казахстана, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.
"Несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остаётся и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана", - сказал Токаев.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
7 октября, 14:26
Он добавил, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства.
По мнению президента Казахстана, данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придаёт новое качество региону как перспективному и весомому партнёру Российского государства.
"Сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией. В моем понимании, основная задача такого партнерства – это укрепление стабильности в центральноазиатском регионе с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества", - отметил казахстанский лидер.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Газпром" и Казахстан договорились о долгосрочной переработке газа
8 октября, 22:04
 
В миреРоссияКазахстанДушанбеКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала