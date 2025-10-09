https://ria.ru/20251009/rossija-2047360118.html
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев - РИА Новости, 09.10.2025
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев
Россия была и будет союзником и стратегическим партнёром Казахстана, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "Центральная Азия - Россия" в Душанбе.
2025-10-09T18:38:00+03:00
2025-10-09T18:38:00+03:00
2025-10-09T18:38:00+03:00
в мире
россия
казахстан
душанбе
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
душанбе
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия была и будет союзником и стратегическим партнёром Казахстана, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.
"Несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия
была, остаётся и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана", - сказал Токаев
.
Он добавил, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства.
По мнению президента Казахстана
, данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придаёт новое качество региону как перспективному и весомому партнёру Российского государства.
"Сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией. В моем понимании, основная задача такого партнерства – это укрепление стабильности в центральноазиатском регионе с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества", - отметил казахстанский лидер.