Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия была и будет союзником и стратегическим партнёром Казахстана, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.

"Несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остаётся и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана", - сказал Токаев

Он добавил, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства.

По мнению президента Казахстана , данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придаёт новое качество региону как перспективному и весомому партнёру Российского государства.