https://ria.ru/20251009/rossija-2047250503.html
Путин заявил о готовности помочь Таджикистану в сфере электрогенерации
Путин заявил о готовности помочь Таджикистану в сфере электрогенерации - РИА Новости, 09.10.2025
Путин заявил о готовности помочь Таджикистану в сфере электрогенерации
Российские компании готовы модернизировать мощности электрогенерации в Таджикистане, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:43:00+03:00
2025-10-09T12:43:00+03:00
2025-10-09T12:43:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047214401_0:270:3058:1990_1920x0_80_0_0_3cf56acb694da0bb29f98f505d620bcc.jpg
https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html
таджикистан
россия
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047214401_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_8c37106c86f3524e6e5903a6d78b77f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, в мире
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности помочь Таджикистану в сфере электрогенерации
Путин: компании РФ готовы модернизировать электрогенерацию в Таджикистане