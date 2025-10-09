Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности помочь Таджикистану в сфере электрогенерации - РИА Новости, 09.10.2025
12:43 09.10.2025
Путин заявил о готовности помочь Таджикистану в сфере электрогенерации
Российские компании готовы модернизировать мощности электрогенерации в Таджикистане, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, в мире
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности помочь Таджикистану в сфере электрогенерации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Российские компании готовы модернизировать мощности электрогенерации в Таджикистане, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин прибыл в Душанбе 8 октября, он находится в Таджикистане с государственным визитом. Во время заявлений для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров Путин сообщил, что Россия помогает Таджикистану в развитии гидроэнергетики.
"Российские компании готовы и далее оказывать содействие в эксплуатации и модернизации существующих в Таджикистане мощностей электрогенерации. И при этом предлагать передовые технологии, отвечающие самым современным стандартам безопасности и экологическим требованиям", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
17 марта, 01:00
 
ТаджикистанРоссияДушанбеВладимир ПутинВ мире
 
 
