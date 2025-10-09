https://ria.ru/20251009/rossija-2047248636.html
Путин рассказал о поставках нефти в Таджикистан
Путин рассказал о поставках нефти в Таджикистан - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о поставках нефти в Таджикистан
Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ почти целиком покрывает потребности экономики Таджикистана в нефти. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:10:00+03:00
2025-10-09T12:10:00+03:00
2025-10-09T12:33:00+03:00
экономика
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
россия
таджикистан
душанбе
экономика, россия, таджикистан, душанбе, владимир путин
Экономика, Россия, Таджикистан, Душанбе, Владимир Путин
Путин рассказал о поставках нефти в Таджикистан
Путин: Россия полностью покрывает потребности Таджикистана в нефти