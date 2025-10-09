https://ria.ru/20251009/rossija-2047228706.html
Рахмон назвал Россию основным экономическим партнером для Таджикистана
Рахмон назвал Россию основным экономическим партнером для Таджикистана - РИА Новости, 09.10.2025
Рахмон назвал Россию основным экономическим партнером для Таджикистана
Россия для Таджикистана является основным политическим и экономическим партнером, заявил таджикский лидер Эмомали Рахмон в четверг в ходе встречи с президентом... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:18:00+03:00
2025-10-09T11:18:00+03:00
2025-10-09T11:18:00+03:00
россия
таджикистан
душанбе
эмомали рахмон
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047211360_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_2d99f103ca837718b07d03b56358b09f.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html
россия
таджикистан
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047211360_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_6fb14e7c319bc8321431c66b09eb2f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, душанбе, эмомали рахмон, владимир путин, в мире
Россия, Таджикистан, Душанбе, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, В мире
Рахмон назвал Россию основным экономическим партнером для Таджикистана
Рахмон назвал Россию одним из основных политических и экономических партнеров