https://ria.ru/20251009/razgovor-2047179707.html
Нетаньяху поговорил с Трампом после заключения соглашения по Газе
Нетаньяху поговорил с Трампом после заключения соглашения по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Нетаньяху поговорил с Трампом после заключения соглашения по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом после достижения соглашения об освобождении заложников с палестинским... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:57:00+03:00
2025-10-09T02:57:00+03:00
2025-10-09T03:06:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c57ce28ed54048c323b55a7d5f782d2e.jpg
https://ria.ru/20251009/hamas-2047177129.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_acc07e3075e7a2b7610cfb22bf55d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля, ХАМАС
Нетаньяху поговорил с Трампом после заключения соглашения по Газе
Нетаньяху обсудил с Трампом соглашение по Газе. Что он предложил президенту США