Нетаньяху поговорил с Трампом после заключения соглашения по Газе
02:57 09.10.2025 (обновлено: 03:06 09.10.2025)
Нетаньяху поговорил с Трампом после заключения соглашения по Газе
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
хамас
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля, ХАМАС
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом после достижения соглашения об освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС, пригласил его выступить в кнессете (израильском парламенте), передает агентство Рейтер со ссылкой на офис Нетаньяху.
Ранее Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
"Нетаньяху только что поговорил с Трампом... Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с достижением подписания соглашения об освобождении всех заложников... Нетаньяху пригласил Трампа выступить в израильском Кнессете", - говорится в публикации.
Боец в маске под флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС заявило, что не откажется от борьбы за права палестинского народа
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуКнессет ИзраиляХАМАС
 
 
