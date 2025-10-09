https://ria.ru/20251009/rakhmon-2047213827.html
Рахмон: Россия и Таджикистан развивают сотрудничество в сфере безопасности
Рахмон: Россия и Таджикистан развивают сотрудничество в сфере безопасности
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан развивают сотрудничество в сфере... РИА Новости, 09.10.2025
