Рахмон: Россия и Таджикистан развивают сотрудничество в сфере безопасности

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан развивают сотрудничество в сфере безопасности.

"Сотрудничаем в сфере безопасности, а также на международной арене. Готов обсудить с вами сегодня эти и другие вопросы наших отношений, а также международную и региональную проблематику", - сказал он.