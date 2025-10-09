Рейтинг@Mail.ru
Россия чувствует настрой Ирана по разрешению ядерного вопроса, заявил Путин
17:04 09.10.2025
Россия чувствует настрой Ирана по разрешению ядерного вопроса, заявил Путин
Россия чувствует настрой Ирана по разрешению ядерного вопроса, заявил Путин
Россия чувствует настрой Ирана на поиск приемлемых развязок ситуации вокруг ядерной программы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин: Россия чувствует настрой Ирана на поиск развязок вокруг ядерной программы

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия чувствует настрой Ирана на поиск приемлемых развязок ситуации вокруг ядерной программы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ", - сказал российский лидер на саммите "Центральная Азия - Россия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Путин сообщил, что обсуждал с Гросси ситуацию вокруг Ирана
