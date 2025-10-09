Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана - РИА Новости, 09.10.2025
11:50 09.10.2025 (обновлено: 12:04 09.10.2025)
Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана
Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана - РИА Новости, 09.10.2025
Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана
Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером и одним из главных инвесторов Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин: Россия — крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана
Россия - крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана, ведущий инвестор в республике, заявил Путин. Он подчеркнул, что страны почти полностью перешли на нацвалюты во взаимной торговле – их доля составляет свыше 97%.
Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана

Путин назвал РФ крупнейшим внешнеторговым партнером и инвестором Таджикистана

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером и одним из главных инвесторов Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 50%, достиг полутора миллиардов долларов, рост продолжается… Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикистанскую экономику", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Путин и Рахмон завершили переговоры в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин и Рахмон обсудили отношения России и Таджикистана
Вчера, 11:35
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
