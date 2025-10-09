https://ria.ru/20251009/putin-2047237006.html
Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана
Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером и одним из главных инвесторов Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин: Россия — крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана
Россия - крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана, ведущий инвестор в республике, заявил Путин. Он подчеркнул, что страны почти полностью перешли на нацвалюты во взаимной торговле – их доля составляет свыше 97%.
Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана
