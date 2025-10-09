https://ria.ru/20251009/putin-2047233405.html
Путин и Рахмон подписали заявление о сотрудничестве России и Таджикистана
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между РФ и Таджикистаном,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:34:00+03:00
2025-10-09T11:34:00+03:00
2025-10-09T11:40:00+03:00
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
душанбе
россия
таджикистан
душанбе
Новости
ru-RU
россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, душанбе
