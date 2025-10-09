Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите "Центральная Азия - Россия".
Визит Путина в Душанбе. Прямая трансляция
Визит Путина в Душанбе. Прямая трансляция
Путин в Душанбе. Переговоры и участие в саммите "Центральная Азия - Россия"
Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите "Центральная Азия - Россия".
