Правительство выделит 8,5 миллиарда рублей на соцподдержку новых регионов
Хорошие новости
 
16:21 09.10.2025 (обновлено: 17:15 09.10.2025)
Правительство выделит 8,5 миллиарда рублей на соцподдержку новых регионов
Правительство направит дополнительные 8,5 миллиарда рублей на соцподдержку граждан в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Правительство направит дополнительные 8,5 миллиарда рублей на соцподдержку граждан в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Предусмотрим для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей еще свыше 8,5 миллиарда рублей", — сказал он.

Средства в первую очередь пойдут на финансирование пенсионных выплат.
На заседании правительства в четверг глава кабмина отметил, что с 2023 года пенсии, социальные и единовременные выплаты для жителей новых регионов оформляются по российским стандартам.
Он подчеркнул, что решение правительства поможет бюджетам новых субъектов полностью выполнять все социальные обязательства.
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В ГД предложили дать возможность выбирать форму соцподдержки
20 сентября, 04:51
 
