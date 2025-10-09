https://ria.ru/20251009/pravitelstvo-2047318802.html
Правительство выделит 8,5 миллиарда рублей на соцподдержку новых регионов
Правительство направит дополнительные 8,5 миллиарда рублей на соцподдержку граждан в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:21:00+03:00
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
хорошие новости
