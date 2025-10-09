Правительство выделит 8,5 миллиарда рублей на соцподдержку новых регионов

"Предусмотрим для Донецкой и Луганской народных республик , Запорожской и Херсонской областей еще свыше 8,5 миллиарда рублей", — сказал он.

На заседании правительства в четверг глава кабмина отметил, что с 2023 года пенсии, социальные и единовременные выплаты для жителей новых регионов оформляются по российским стандартам.