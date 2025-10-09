Польские пограничники задержали подростка, который хотел попасть в ЕС

КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости. Польские пограничники задержали и передали российской стороне 16-летнего подростка, который хотел пешком попасть в ЕС из Калининграда, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
"В Правдинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
По версии следствия, К., желая уехать в страны ЕС для получения политического убежища, из Санкт-Петербурга прилетел на самолете в Калининград, где в течение нескольких дней искал наиболее выгодное место для пересечения границы в Польшу. Двадцать четвертого августа К. решил пересечь границу в Правдинском муниципальном округе, приехал в поселок Севское и отправился пешком в сторону границы, приблизившись к рубежу основных инженерных сооружений охраны границы, затем переплыл реку Лава и продолжил движение пешком.
"В 20 метрах от пограничного знака пересек государственную границу и продолжил движение пешком по территории Польши, где был задержан сотрудниками пограничной стражи соседнего государства, а впоследствии передан российской стороне", - добавили в пресс-службе.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу.
