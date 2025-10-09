Польские пограничники задержали подростка, который хотел попасть в ЕС

КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости. Польские пограничники задержали и передали российской стороне 16-летнего подростка, который хотел пешком попасть в ЕС из Калининграда, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

"В 20 метрах от пограничного знака пересек государственную границу и продолжил движение пешком по территории Польши, где был задержан сотрудниками пограничной стражи соседнего государства, а впоследствии передан российской стороне", - добавили в пресс-службе.