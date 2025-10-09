Рейтинг@Mail.ru
Польские пограничники задержали подростка, который хотел попасть в ЕС - РИА Новости, 09.10.2025
21:51 09.10.2025
Польские пограничники задержали подростка, который хотел попасть в ЕС
Польские пограничники задержали подростка, который хотел попасть в ЕС - РИА Новости, 09.10.2025
Польские пограничники задержали подростка, который хотел попасть в ЕС
Польские пограничники задержали и передали российской стороне 16-летнего подростка, который хотел пешком попасть в ЕС из Калининграда, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
калининград
польша
россия
евросоюз
калининградский областной суд
калининград
польша
россия
в мире, калининград, польша, россия, евросоюз, калининградский областной суд
В мире, Калининград, Польша, Россия, Евросоюз, Калининградский областной суд
Польские пограничники задержали подростка, который хотел попасть в ЕС

Польские пограничники задержали подростка, который хотел пешком попасть в ЕС

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе
Польские военнослужащие на границе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости. Польские пограничники задержали и передали российской стороне 16-летнего подростка, который хотел пешком попасть в ЕС из Калининграда, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
"В Правдинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд отправил под домашний арест подростка, вступившего в "Азов"*
Вчера, 14:01
По версии следствия, К., желая уехать в страны ЕС для получения политического убежища, из Санкт-Петербурга прилетел на самолете в Калининград, где в течение нескольких дней искал наиболее выгодное место для пересечения границы в Польшу. Двадцать четвертого августа К. решил пересечь границу в Правдинском муниципальном округе, приехал в поселок Севское и отправился пешком в сторону границы, приблизившись к рубежу основных инженерных сооружений охраны границы, затем переплыл реку Лава и продолжил движение пешком.
"В 20 метрах от пограничного знака пересек государственную границу и продолжил движение пешком по территории Польши, где был задержан сотрудниками пограничной стражи соседнего государства, а впоследствии передан российской стороне", - добавили в пресс-службе.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Якутске арестовали подростков, подозреваемых в двойном убийстве
5 октября, 16:07
 
В миреКалининградПольшаРоссияЕвросоюзКалининградский областной суд
 
 
