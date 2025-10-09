В ПМР оценили новую военную стратегию Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Новая военная стратегия Молдавии – это готовая почва для нападения на Приднестровье, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее молдавское правительство утвердило названную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом в документе подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии

"Против кого все это направлено? Есть основания предполагать, что это все делается для того, чтобы всегда была готовая почва для нападения на Приднестровье, потому что война Республики Молдовы с другими странами в настоящее время просто не просматривается", - сказал Сафонов в эфире телеканала "ТСВ".

Депутат ПМР обратил внимание на то, что молдавское правительство планирует постепенное увеличение оборонного бюджета до 1% ВВП, как это было запланировано в принятой в конце 2024 года стратегии обороны. По его словам, затраты Молдавии на милитаризацию уже значительно выше, чем обозначены в документе.

"Это только формальная цифра, потому что идет вливание со стороны стран Запада и в какой-то мере Румынии . Поэтому можно прогнозировать, что это просто затравочная цифра, а потом будет доля доведена до 2,5% от ВВП. Это обычно стандартная цифра, которая была предъявлена странам Восточной Европы в свое время, когда они только сближались с НАТО ", - отметил Сафонов.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США Германии и Румынии.